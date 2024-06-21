A Milli Takım Portekiz karşısında: Hedef ikide iki



Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyona’sında F Gurubunda yer alan Türkiye, ikinci maçında turnuvanın favorilerinden Portekiz ile karşılaşacak.



Dortmund Stadı'ndaki oynanacak olan Türkiye-Portekiz maçı TRT-1’den naklen yayınlanacak, maç Türkiye Saati ile 19’da başlayacak.



Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen ay-yıldızlı ekip, Portekiz'i de yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Portekiz de ilk maçında Çekya'yı uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etmişti.



İkinci maçlar öncesinde milli takım, Portekiz'in averajla önünde lider durumda bulunuyor. Grubun diğer maçında ise Gürcistan ile Çekya karşı karşıya gelecek. Hamburg'da oynanacak mücadele 16da başlayacak.



Türkiye ile Portekiz arasındaki karşılaşmayı, Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stefan Lupp ve Marco Achmüller yapacak.



A Milli Takım'da tedavisi süren İrfan Can Kahveci bu maçta da forma giyemeyecek. İsmail Yüksek'in de bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Hazırlıklarını tam kadro sürdüren Portekiz'de ise sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.