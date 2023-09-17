A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi sona erdi!

A Milli Futbol Takımı'nda beklenen oldu, Stefan Kuntz ile yollar ayrıldı.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Eskişehir'de oynanan ve 1-1 biten mücadelenin ardından Stefan Kuntz'un ismi kamuoyunda yeniden tartışmalı hale gelmişti. Bu maçtan sonra oynanan hazırlık maçında Japonya'ya da 4-2 kaybedilmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) harekete geçti.

TFF yönetiminin Alman hocayı telefonla arayarak görevine son verildiğini bildirdiği öğrenildi.

TÜRKİYE'NİN BAŞINA KİM GEÇECEK?

Stefan Kuntz'dan boşalan teknik direktörlük koltuğa hangi ismin oturacağı büyük merakla bekleniyor. Kamuoyunda A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü için Fatih Terim, Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın başta olmak üzere pek çok teknik direktörün ismi geçiyor.