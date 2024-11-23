A Milli Takım'ın play-off turundaki rakibi belli oldu! İşte kura çekiminin sonucu

UEFA Uluslar Ligi'nde play-off, çeyrek ve yarı final kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekiminin ardından B Ligi 4. Grup'u 2. sırada bitiren A Milli Takım'ın A/B play-off turundaki rakibi de belli oldu. İşte ay-yıldızlıların rakibi ve maçların tarihleri...

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
A Milli Takım'ın play-off turundaki rakibi belli oldu! İşte kura çekiminin sonucu
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UEFA Uluslar Ligi'nde grup maçlarının heyecanının tamamlanmasının ardından gözler play-off, çeyrek ve yarı final kura çekimine çevrilmişti.

Kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Kura çekiminin ardından B Ligi 4. Grup'ta Galler'in ardından ikinci sırada kalan A Milli Takım'ın A/B play-off turundaki rakibi de belli oldu.

Buna göre, Türkiye, A Ligi'ne yükselmek için Macaristan'la mücadele edecek.

A/B play-off turundaki eşleşmeler şu şekilde:

Türkiye-Macaristan
• Ukrayna-Belçika
• Avusturya-Sırbistan
• Yunanistan-İskoçya

Milli takım, ilk maçında 20 Mart 2025'te Macaristan'ı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, rakibiyle 23 Mart 2025'te de deplasmanda karşılaşacak.

Kurada A Ligi'nin çeyrek ve muhtemel yarı final ile A, B, C ve D liglerinin play-off eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

A LİGİ ÇEYREK FİNAL

• Danimarka-Portekiz
• Hollanda-İspanya
• Hırvatistan-Fransa
• İtalya-Almanya

A LİGİ MUHTEMEL YARI FİNAL

• Hollanda-İspanya/Hırvatistan-Fransa
• İtalya-Almanya/Danimarka-Portekiz

A/B PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

• Türkiye-Macaristan
• Ukrayna-Belçika
• Avusturya-Sırbistan
• Yunanistan-İskoçya

B/C PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

• Kosova-İzlanda
• Bulgaristan-İrlanda Cumhuriyeti
• Ermenistan-Gürcistan
• Slovakya-Slovenya

C/D PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

• Cebelitarık-Letonya
• Malta-Lüksemburg

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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