A Milli Takım'ın play-off turundaki rakibi belli oldu! İşte kura çekiminin sonucu
UEFA Uluslar Ligi'nde play-off, çeyrek ve yarı final kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekiminin ardından B Ligi 4. Grup'u 2. sırada bitiren A Milli Takım'ın A/B play-off turundaki rakibi de belli oldu. İşte ay-yıldızlıların rakibi ve maçların tarihleri...
UEFA Uluslar Ligi'nde grup maçlarının heyecanının tamamlanmasının ardından gözler play-off, çeyrek ve yarı final kura çekimine çevrilmişti.
Kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Kura çekiminin ardından B Ligi 4. Grup'ta Galler'in ardından ikinci sırada kalan A Milli Takım'ın A/B play-off turundaki rakibi de belli oldu.
Buna göre, Türkiye, A Ligi'ne yükselmek için Macaristan'la mücadele edecek.
A/B play-off turundaki eşleşmeler şu şekilde:
• Türkiye-Macaristan
• Ukrayna-Belçika
• Avusturya-Sırbistan
• Yunanistan-İskoçya
Milli takım, ilk maçında 20 Mart 2025'te Macaristan'ı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, rakibiyle 23 Mart 2025'te de deplasmanda karşılaşacak.
Kurada A Ligi'nin çeyrek ve muhtemel yarı final ile A, B, C ve D liglerinin play-off eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
A LİGİ ÇEYREK FİNAL
• Danimarka-Portekiz
• Hollanda-İspanya
• Hırvatistan-Fransa
• İtalya-Almanya
A LİGİ MUHTEMEL YARI FİNAL
• Hollanda-İspanya/Hırvatistan-Fransa
• İtalya-Almanya/Danimarka-Portekiz
A/B PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
• Türkiye-Macaristan
• Ukrayna-Belçika
• Avusturya-Sırbistan
• Yunanistan-İskoçya
B/C PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
• Kosova-İzlanda
• Bulgaristan-İrlanda Cumhuriyeti
• Ermenistan-Gürcistan
• Slovakya-Slovenya
C/D PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
• Cebelitarık-Letonya
• Malta-Lüksemburg
Kaynak: Anadolu Ajansı