A Milli Takım'ın play-off turundaki rakibi belli oldu! İşte kura çekiminin sonucu

UEFA Uluslar Ligi'nde grup maçlarının heyecanının tamamlanmasının ardından gözler play-off, çeyrek ve yarı final kura çekimine çevrilmişti.

Kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Kura çekiminin ardından B Ligi 4. Grup'ta Galler'in ardından ikinci sırada kalan A Milli Takım'ın A/B play-off turundaki rakibi de belli oldu.

Buna göre, Türkiye, A Ligi'ne yükselmek için Macaristan'la mücadele edecek.

A/B play-off turundaki eşleşmeler şu şekilde:

• Türkiye-Macaristan

• Ukrayna-Belçika

• Avusturya-Sırbistan

• Yunanistan-İskoçya

Milli takım, ilk maçında 20 Mart 2025'te Macaristan'ı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, rakibiyle 23 Mart 2025'te de deplasmanda karşılaşacak.

Kurada A Ligi'nin çeyrek ve muhtemel yarı final ile A, B, C ve D liglerinin play-off eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

A LİGİ ÇEYREK FİNAL

• Danimarka-Portekiz

• Hollanda-İspanya

• Hırvatistan-Fransa

• İtalya-Almanya

A LİGİ MUHTEMEL YARI FİNAL

• Hollanda-İspanya/Hırvatistan-Fransa

• İtalya-Almanya/Danimarka-Portekiz

A/B PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

• Türkiye-Macaristan

• Ukrayna-Belçika

• Avusturya-Sırbistan

• Yunanistan-İskoçya

B/C PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

• Kosova-İzlanda

• Bulgaristan-İrlanda Cumhuriyeti

• Ermenistan-Gürcistan

• Slovakya-Slovenya

C/D PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

• Cebelitarık-Letonya

• Malta-Lüksemburg