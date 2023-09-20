A Milli Takım'ın yeni hocası kim olacak? Kimlerle görüşüldü? Montella için son karar ne?

TFF, 19 Eylül 2019 tarihinde yaptığı açıklama ile milli takımı, Alman çalıştırıcıya emanet etmişti. 60 yaşındaki teknik adam, 731 gün görevde kaldı ve FIFA Dünya Kupası elemeleri, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri ile UEFA Uluslar Ligi maçlarında takımın başındaydı. Teknik Direktör Stefan Kuntz, A Milli Futbol Takımı’nın başında 731 gün kalırken, çıktığı 20 karşılaşmada 12 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 mağlubiyet aldı. A Milli Futbol Takımı’nda Teknik Direktör Stefan Kuntz dönemi sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Kuntz ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

A MİLLİ TAKIMIN YENİ HOCASI KİM OLACAK?

TFF'nin İstanbul'a görüşmek için çağırdığı Stefan Kuntz ile yollarını resmen ayırırken gözler A Milli Takım'ın başına geçecek yeni isme çevrildi.

İddialara göre TFF yöneticileri geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'u çalıştıran ve Akdeniz ekibinde gösterdiği performansla takdir toplayan Vincenzo Montella isminde birleşti. İtalyan teknik adamla ülkesindeki ilk görüşme olumlu geçerken taraflar anlaşma şartlarında uzlaştı. Montella'nın yarın İstanbul'a geleceği öğrenildi. TFF adına tüm görüşmeleri Başkan Vekili Mustafa Eröğüt gerçekleştirdi.

Ayrılık iddialarından sonra gündeme Joachim Löw, Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Aykut Kocaman, Rıza Çalımbay ve Vincenzo Montella'nın isimleri gelmişti.

LÖW REDDETTİ

TFF'nin ilk olarak Joachim Löw ile temas kurduğunu belirten Özbostan, Alman teknik adamın teklifi kabul etmediğini ifade etti..