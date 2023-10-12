Abdullah Avcı Trabzonspor'da! Boş Sözleşmeye İmza Attı

Nenad Bjelica ile yollarını ayıran Trabzonspor, eski teknik direktörü Abdullah Avcı'yı yeniden takımın başına getirdi.

Abdullah Avcı Trabzonspor'da! Boş Sözleşmeye İmza Attı
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Trabzonspor'da hareketli günler yaşanıyor. Başarısız performasın ardından eleştirilen hedefi haline gelen teknik direktör Nenad Bjelica ile yollarını ayıran Trabzonspor, yeni teknik direktörünü resmen açıkladı!

Abdullah Avcı Yeniden Takıma Döndü!

Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Trabzonspor'un başında çıktığı 16 lig maçında 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet alarak başarısız bir dönem geçirmişti.

Bjelica ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Trabzonspor, 2021-2022 sezonunda takımı uzun yıllar sonra şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı.

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İkinci Abdullah Avcı döneminin başladığı, Trabzonspor'dan kamuoyuna yapılan açıklamayla resmiyet kazandı. Başkan Ertuğrul Doğan ile Abdullah Avcı'nın verdiği poz, kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun oy birliğiyle aldığı karar ile Abdullah Avcı ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Abdullah Avcı'nın boş sözleşmeye imza attığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Kulübümüzde görev yaptığı ilk dönemde 1’i Lig ve 2’si Süper Kupa olmak üzere toplamda 3 kupa kazanan Avcı, Başkanımız Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede hiçbir şart belirtmeden boş sözleşmeye imza atmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza, kulübümüze ve teknik direktörümüz Abdullah Avcı’ya hayırlı olmasını temenni ederiz.

# Trabzonspor # abdullah avcı # Ertuğrul Doğan # Nenad Bjelica
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