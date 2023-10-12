Trabzonspor'da Nenad Bjelica Dönemi Sona Erdi!

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon 18 Nisan tarihinde teknik direktörlük görevine getirilen Nenad Bjelica'nın bordo-mavililerdeki macerası kısa sürdü. Kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat teknik direktörün sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği duyuruldu. Bjelica böylece Trabzonspor'da 177 gün çalışabildi.

31 Mayıs 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Bjelica'nın sözleşmesi, bu sezon sonuna kadarki alacaklarına karşılık feshedildi. Kulüpten, Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Şirketimiz ile profesyonel futbol takımı teknik direktörümüz Sayın Nenad Bjelica arasındaki 19 Nisan 2023 başlangıç ve 31 Mayıs 2025 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi, sezon sonuna kadar olan alacakları karşılığında karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Bjelica Trabzonspor'da Başarılı Olamadı

Nenad Bjelica, 18 Nisan 2023'te Trabzonspor ile 2,5 yıllık anlaşmaya varmıştı. Trabzonspor, geçen sezonun 30. haftası öncesinde göreve gelen Nenad Bjelica yönetiminde 16 lig maçı oynadı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 8 mağlubiyet alırken hiç beraberlik yaşamadı ve 1,5 puan ortalaması elde etti.

Bjelica'nın özellikle dış saha performansı ise hayal kırıklığı yarattı. Bjelica yönetiminde 9 deplasman maçına çıkan Trabzonspor bu maçlarda 7 mağlubiyet, 2 galibiyet alırken 21 puan kaybetti, sadece 6 puanı hanesine yazdırabildi. Trabzonspor, Bjelica yönetiminde dış sahadaki maçlarını 0,66 gibi düşük bir puan ortalamasıyla oynadı.

Kamuoyuna duyuru



Kulübümüz ile teknik direktörümüz Nenad Bjelica arasındaki 31 Mayıs 2025 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. pic.twitter.com/hHn8dmlu2u — Trabzonspor (@Trabzonspor) October 12, 2023

Bordo-mavililer, iç sahada ise 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 yenilgi sonucunda 18 puan toplarken 2,5 puan ortalaması yakalayarak lige tutundu.

Trabzonspor, Nenad Bjelica ile puan cetvelinde üst sıralara tırmanamadı. Bjelica'nın, geçen sezonun 29. haftasında 45 puanla 6. sırada aldığı bordo-mavili takım, sezonu da 57 puanla 6. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma fırsatı elde edemedi. Trabzonspor, bu sezon ise 8. hafta sonunda 12 puanla ligde 7. sırada yer aldı.