Acun Ilıcalı Fenerbahçe Yönetim Kurulu’ndan ayrıldı

Fenerbahçe Spor Kulübü, Yönetim Kurulu Üyesi ve Asbaşkan görevini yürüten Acun Ilıcalı’nın, Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Acun Ilıcalı Fenerbahçe Yönetim Kurulu’ndan ayrıldı
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Fenerbahçe Spor Kulübü, yaptığı resmi yazılı açıklamayla Asbaşkan Acun Ilıcalı’nın Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldığını kamuoyuna duyurdu. Kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“2024-25 dönemi Yönetim Kurulu Üyemiz, Asbaşkanımız Sayın Acun Ilıcalı Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır.

Sayın Acun Ilıcalı, görev süresi boyunca Yönetim Kurulumuzda çok kıymetli katkılar sunmuş olup, her daim kulübümüzün menfaatlerini önceleyen yaklaşımı camiamızda takdirle karşılanmıştır.

Kendisine bugüne kadar göstermiş olduğu özverili hizmetler için teşekkür ediyor, başarı ve mutluluklar diliyoruz.

Saygılarımızla”

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