Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a çağrı: "Kritik maçlarda..."

Ilıcalı, Fenerbahçe’nin ikinci yarıda gösterdiği üstün performansın önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Bugün sahada taraftarımızın gücünü iliklerime kadar hissettim. Kötü geçen bir ilk yarının ardından ikinci yarıda hocamızın müdahaleleri ve oyuncularımızın çabasıyla galibiyeti elde ettik. Taraftarımızın yarattığı atmosfer sayesinde Kadıköy’de yenemeyeceğimiz takım yok. Geliyoruz, taraftarımızla geliyoruz."

Ilıcalı, yabancı hakemlerle ilgili tartışmalara da değinerek, “Biz yabancı VAR uygulamasını istedik ve rakibimiz de bunu destekledi. Ancak şimdi itirazlar geliyor. Bizim talebimiz, hataların eşit dağılmasıydı. Yabancı VAR sisteminde neye itiraz edilebilir? Adalet istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Asbaşkanı, derbilerde yerli hakemlerin baskı altında kaldığını savunarak, "Kritik maçlarda yabancı orta hakemlerin görev alması gerektiğini düşünüyoruz. Derbilerde yabancı orta hakem olmazsa olmaz hale geldi. Bu konuda teklifimizi yapıyoruz ve rakibimizin de aynı fikirde olmasını bekliyoruz." dedi.