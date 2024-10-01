Acun Ilıcalı'dan sert açıklamalar: "Onları yıkacağız ve şampiyon olacağız"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu... Ilıcalı yıllardır haksızlıklara uğradıklarını belirterek bu sistemi yıkacaklarını açıkladı...

ACUN ILICALI'NIN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE:

- Acaba futbol tam anlamıyla adaletin uygulandığı bir spor mu diye başlamak istiyorum. Bugünkü basın toplantısında konuşacağım her şey somut. Bir iddia, herhangi bir gri alan üzerinde konuşma yapmayacağım. Aynı filmi seyretmeyeceğiz demiştik, onu anlatalım. İki sene önce Fenerbahçe maçından sonra Galatasaraylı yönetici, 'Ligi bitirtmeyiz' dedi. Somut mu? Somut! Sonra özür diledi. Bu tehdit üzerine Türkiye'de bazı gelişmeler olup Fenerbahçe'nin hakları yendi mi, yendi. Sonra da şöyle dendi hemen Galatasaray cephesinden; neden bu kadar tansiyonu yükseltiyorsunuz, futbol kardeşliktir...

GALATASARAY'A BU SEZON GÖSTERİLMEYEN SARI KART SAYISI 14

- Galatasaray'a bu sezon gösterilmeyen sarı kart sayısı 14. Varsa itirazı olan bana bir şekilde laf yetiştirerek değil, hakem hocaları 14 değil 13 diyor desinler. 10 hakem hocasının ortak kararı, diğer takıma da birer tane gösterilmemiş. Bir defans oyuncusu sarı kart görünce aynı oyunu sergileyebilir mi? Türkiye'de sarı kart operasyonu yapılıyor derken biz bundan bahsediyoruz. Bu operasyonda kimse hakemi konuşmaz. Sarı kart verilmeyen maçta hakem adaleti sağlamış olur mu? Yine 8 hakem hocasının bizzat kabul ettiği gerçeği açıklıyorum şu anda; Fenerbahçe'nin bu sezon resmi olarak verilmeyen penaltı sayısı 6. Bunda hakemler ortak karar aldı. Bu hafta ile 7 oldu. 7'de 7 oldu.

GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI



- Buradan sesleniyorum; 7 penaltısı verilmemiş, rakibinin de 14 tane sarı kartı verilmemiş. Bu lig adil mi şimdi? Acı gerçeği söyleyeyim size hepsi somut. Şimdi bu haftaya geliyoruz. Bu hafta 2 kere 2'yi 3 yapma haftasıydı. Bu yaşıma geldim bunun yaşanacağını tahmin etmiyorum. Hayatınız boyunca belki bir daha göremeyeceğiniz komedi yaşandı. Galatasaray-Kasımpaşa maçı oynanıyor. El pozisyonu oldu, VAR 4,5 dakika bir pozisyon daha 5 dakika izlendi. Toplam 9.5 dakika oyun durmuş. İki kere iki 3 oldu. Maçın sonunda Galatasaray 3-2 galip. 9,5 dakika VAR olan maçın, üzerine de 7-8 daha uzamış, 17 dakika uzamış maçın sonuna 6 dakika uzatma geldi. Bunu da yaşadık. Allah'ın işi bu 6. dakikanın 5'inde gol oldu. Golden dolayı da 1 dakika uzatabilirsin, elini bol tut 1.5 dakika olsun. Maç bir anda bitmemeye başladı. Bir anda o 6 dakika oldu 9.5 dakika. Maçın son 3 dakikası mükemmeldi. Orta yapılıyor, Kasımpaşalı futbolcular ayağıyla topu uzaklaştırıyor, hakem diyor ki "durun". Somut konuşuyorum. Videosunu da gidin seyredin. Herkes duruyor, hakem soruyor bir şey var mı diye. Herhalde oradan yok diyorlar. Bir orta daha yine karambol, hakem yine durduruyor. "Yok mu bir şey" diyor. Oradan cevap geliyor, yok diyor. Maç tahmin edeceğiniz üzere 9.5 dakikada falan bitiyor. Maç bitti biz hemen yönetim olarak toplandık. Başkanımız yıllardır katliama uğradığı için tecrübeli. Dedi ki "operasyona hazır olun, yarın başımıza bir şeyler gelecek.

ANTALYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI

- Antalyaspor maçında Edin Dzeko'nun topunda bayrak kalkıyor. İkinci yarı uzun top, hop bayrak kalkıyor. Ataklarımızda sürekli bayrak! Ofsayt mı, değil mi bilinmiyor ve VAR'a da gidemiyoruz. Bizim maçta VAR kalktı bir anda. VAR'sız maç oynadık. 18 saniye 8 salisede oyun başladı. Şimdiye kadar Türkiye topraklarında 18 saniyede başlayan oyun var mı? Bu yaşadıklarımızın adı rezalet. Başka bir şey oynanıyor. Kuralların dışına çıkıldı artık. Fenerbahçe'ye karşı başka bir şeyler oynanıyor.

HAKEM TEHDİDİ ALMIŞ, NE YAPACAK?

- Okan Buruk'un hakeme ettiği sözcük şu "Hocam bu penaltıyı verirsen bir daha burada maç yönetemezsin." Türkiye'de geldiği nokta. Hakem de o dakikadan sonra uzatmayı bir anda 6'ya düşürüyor. Hakem tehdidi almış, ne yapacak? Maç yönetmek, kariyerini sürdürmek istiyor. Daha önce başkalarının başına gelmiş, biliyor adam bunu.

TFF BAŞKANI DA DURUMUN FARKINDA