Acun Ilıcalı'dan Talisca açıklaması! Transferdeki son durumu duyurdu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Çekya ekibi Slavia Prag ile karşı karşıya geldi. Rakibini 2-1 mağlup etmeyi başaran sarı-lacivertliler, puanını 8'e yükselterek 15. sıraya yerleşti.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı, transfer gündemine ilişkin de önemli mesajlar verdi.

Transfere odaklandıklarını belirten Acun Ilıcalı, Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında forma giyen Portekizli futbolcu Anderson Talisca'yla anlaşmaya vardıkları yönündeki iddialara da açıklık getirdi.

Acun Ilıcalı, "Çok spekülasyon var. Biz transfere son derece konsantreyiz. Fakat yazılanlar kadar pozitif bir durum yok. Bunlar süreç isteyen konular. Biz de belli süreçler yaşıyoruz. Şu anda 'bitti ve aldık' gibi bir durum söz konusu değil. Bu haberler çıktığında milli takım arasıydı. Basının da habere ihtiyacı vardı. O hafta Ronaldo'yu, Talisca'yı alıyoruz haberleri çıktı. Bu seneki transferlerde yüzde 100'le gittiğimizi düşünüyorum. Oğuz Aydın'ın son performansından sonra transferlerin hepsi iş yaptı. En-Nesyri golünü attı, Maximin var, Oğuz Aydın oynuyor, Amrabat var. Çok büyük katkı sağladılar. Amacımız, hocamızla da istişare ederek devre arasında takımı güçlendirmek. Yabancı hakkımız var ve onu da kullanacağız." dedi.

"MİLYONLARCA FENERBAHÇELİYİ SEVİNDİRDİĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Slavia Prag deplasmanında alınan 3 puanı değerlendiren Acun Ilıcalı, sonuçtan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Çok zor bir deplasmanda kazandıklarının altını çizen Ilıcalı, "Hem buraya kadar gelen vatandaşlarımızı hem de ekran başındaki milyonlarca Fenerbahçeliyi sevindirdiğimiz için çok mutluyuz. Çok zor bir deplasmandı ama biz de Fenerbahçe'yiz. Bundan önce çok şanssız olduğumuz maçlar vardı. Çok eksik oyuncumuz vardı. Bu kadar eksikle buradan galibiyetle ayrılmak bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde kalan 3 haftada her şeyin olabileceğini dile getiren sarı-lacivertli yönetici, "Yeni statüde her şey olabilir. UEFA Avrupa Ligi'nin şu anki sisteminde her şey yaşanabilir. Üç maç daha var. Ben şansımızı yüksek görüyorum, hep de yüksek görüyorduk. Ancak futbol bu. Bizim amacımız direkt çıkmak, bunu da sonuna kadar zorlayacağız. Çok zor bir fikstürümüz var. Bizim oynadığımız maçlara baktığınızda çok zor rakiplerle karşılaştığımızı görüyorsunuz. Amrabat ve Mert Hakan'la beraber çok ciddi eksiklerimiz vardı. UEFA kadrosundaki isimler baştan belli oluyor ve ekleme de yapamıyorsunuz. Bu kadar eksikle, böyle bir deplasmanda alınan 3 puan çok mutlu etti." dedi.

ILICALI'DAN EN-NESYRI AÇIKLAMASI

Son olarak maçta galibiyeti getiren Youssef En-Nesyri'nin performansına değinen Acun Ilıcalı, "Her futbolcunun alışmak için süreye ihtiyacı var. En-Nesyri de her geçen gün alışıyor, ileriye doğru gidiyor. Az bir süre oynadı ama maçı çeviren isim oldu. Kendisini çok beğeniyorum. Fenerbahçe'nin ihtiyaç duyduğu isim olduğunu, ilerleyen dönemde çok fayda sağlayacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.