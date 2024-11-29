Fenarbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag'ı 2-1 yendi

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Çek takımı Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 yendi.

Fenarbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag'ı 2-1 yendi
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UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Fenerbahçe, Slavia Prag deplasmanına konuk oldu.

7. dakikada Slavia Prag öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Provod, yerden ceza sahasına ortaladı. Samet Akaydın'ın ıskaladığı meşin yuvarlak Tomas Chory'de kaldı. Bu futbolcu yakın mesafeden plase bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-0.

35. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Szymanski'nin pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Dzeko, ceza yayına hareketlenip sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Kinsky'nin solundan ağlarla buluştu: 1-1.

85. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Mert Müldür'ün arka direğe ortasında Dusan Tadic, topu kale sahası önünde uygun durumdaki En-Nesyri'ye çıkardı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Kinsky'ye çarparak filelere gitti: 1-2.

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