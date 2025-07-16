Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City’de maaş harcaması yok artık dedirtti

İngiltere Championship ekibi Hull City’de mali kriz derinleşiyor. ABD’li The Athletic'in analizine göre, oyuncu maaşları 3 yılda üç katına çıktı. 1 milyon poundluk borç nedeniyle kulübe transfer yasağı gelirken, gelire oranla gider artışı “sürdürülemez” olarak yorumlandı.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City’de maaş harcaması yok artık dedirtti
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MAAŞLAR 8 MİLYONDAN 27 MİLYONA FIRLADI

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship temsilcisi Hull City, artan harcamalar ve ödenmeyen borçlarla gündemde. ABD’li New York Times’ın spor birimi The Athletic, kulübün finansal durumunu mercek altına aldı. Analizde, Hull City’nin oyuncu maaşlarının 2021-2022 sezonunda 8,6 milyon sterlinken, geçen sezon 27,4 milyon sterline (yaklaşık 1 milyar 476 milyon TL) yükseldiği belirtildi.

TRANSFER YASAĞI GELDİ

Athletic’in analizine göre, Hull City'nin Aston Villa’ya olan 1 milyon poundluk borcunu ödememesi nedeniyle kulübe 3 dönem transfer yasağı getirildi. Kulüp ise bu yaptırımın bir “yanlış anlaşılmadan” kaynaklandığını savunarak karara itiraz edeceğini duyurdu.

GELİR-GİDER DENGESİ BOZULDU

Raporda ayrıca Hull City’nin 2023-2024 sezonunda yalnızca 21,4 milyon sterlin gelir elde ettiği bilgisine yer verildi. Buna karşılık oyuncu maaşlarındaki ciddi artış, kulübün finansal yapısının “sürdürülemez” bir noktaya geldiği şeklinde yorumlandı.

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