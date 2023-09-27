Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Yukatel Adana Demirspor'a konuk oluyor. Adana Demirspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İki takımın da Avrupa Konferans Lig play-off turu maçı nedeniyle ertelenen müsabaka, Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Adana Demirspor-Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Süper Lig'de Adana Demirspor'un Beşiktaş'ı ağırlayacağı maç Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak. Ümit Öztürk'ün düdük çalacağı müsabaka beIN SPORTS'dan naklen yayınlanacak.

Adana Demirspor-Beşiktaş muhtemel 11'ler:

Adana Demirspor: Vedat, Semih, Gravillon, Svensson, Emre, Belhanda, Yusuf Erdoğan, Tayfun, Yusuf Sarı, Nani, Niang

Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Chamberlain, Ghezzal, Cenk, Aboubakar

Adana Demirspor’da 10 Eksik Var

Süper Lig’de geçen hafta Kasımpaşa’ya konuk olan Adana Demirspor’da 3 isim maçta kırmızı kart görmüştü. Ligde erteleme maçında bugün Beşiktaş’la karşılaşacak olan Adana ekibinde statü gereği o günden önce kadroda olmayan isimler de dahil toplam 10 isim forma giyemeyecek. Demirspor’da Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören; Kevin Rodrigues, Benjamin Stambouli ve Ertaç Özbir Siyah-Beyazlılar’a karşı oynayamayacak. Bunun yanı sıra Mario Balotelli, Pape Cisse, Edouard Michut, Arber Zeneli, Florent Shehu, Shahrudin Mahammadaliyev ve Yılmaz Aktaş da maçta forma giyemeyecek.