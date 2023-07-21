Adana Demirspor Dorukhan Toköz ile anlaştı

UEFA Konferans Ligi'nde de mücadele edecek olan, Trendyol Süper Lig kulüplerinden Adana Demirspor, Dorukhan Toköz ile anlaştığını duyurdu.

Adana Demirspor Dorukhan Toköz ile anlaştı
Süleyman Daban Süleyman Daban
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'ü kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuyla 3+1 yıllık resmi sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Dorukhan Toköz, hafta içi Trabzonspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# spor # futbol # Adana Demirspor # Dorukhan Toköz
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