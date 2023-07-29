Adana Demirspor Rumenler'in yıldız 10 numarasını getiriyor

Adana Demirspor, BAE ekibi Al-Jazira’dan ayrılacak olan 28 yaşındaki joker hücumcuyla kadrosuna güç katacak.Avrupa Konferans Ligi'nde Cluj deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Adana Demirspor, gittiği Romanya'da da transfer hamlesi yapmaktan geri kalmadı.

Mavi-şimşekler, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira'dan ayrılmaya hazırlanan Florin Tanase'yle anlaştı. 28 yaşındaki 10 numara, uzun bir süre Steaua Bükreş'in kaptanlığını yaptı.

Hızının yanı sıra teknik kapasitesi oldukça yüksek olan tecrübeli 10 numara, ofansif orta saha, santrfor ve sol kanatta da görev alabiliyor.

İŞTE ADANA DEMİRSPOR'UN YENİ 10 NUMARASI

Florin Tanase, kariyerinde Viitorul, Voluntari, Steaua Bükreş ve Al-Jazira'da oynadı. Yıldız hücumcu, geçen sezon forma giydiği 27 karşılaşmada 7 gol, 3 asist katkısı sağladı.

17 kez Romanya Milli Takımı'nda boy gösteren tecrübeli forvet, 2 de gol attı. Başkan Murat Sancak, yaptığı açıklamada, "Bir santrfor alacağız. Onu belirledik. Hocanın talebine göre kanatta oynayan bir oyuncu alacağız" diye transfere yeşil ışık yakmıştı.