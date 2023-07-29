Galatasaray'da Kerem Demirbay transferinde sona doğru

Yönetim, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan 30 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Bayer Leverkusen'le anlaşma noktasına geldi.

Galatasaray, daha önce oyuncu tarafıyla kişisel şartlar konusunda uzlaşmıştı.

Sarı kırmızılılar özellikle Devler Ligi hedefi için güçlü bir kadro ile sezona girmenin planlarını yaparken Bayer Leverkusen’le uzun süredir devam eden pazarlıklarda taraflar orta yolu buldu. Bundesliga ekibi görüşmelerde kapıyı 4 milyon Euro’dan açarken Cimbom en son teklifini 2.8 milyon Euro’ya kadar çıkarmıştı.

KEREM DEMİRBAY TRANSFERİNDE SONA DOĞRU

Yoğun temaslar sonrasında Leverkusenli yöneticiler 3.5 milyon Euro bonservis artı bonuslar karşılığında 30 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılı takıma gitmesine izin verdi.

Alman ekibi ile son detayların netleştirilmesinin ardından Kerem Demirbay ile 3 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

2019/2020 sezonunda 32 milyon Euro karşılığında Hoffenheim'dan Leverkusen'e Transfer olan Kerem Demirbay, kırmızı siyahlılarda çıktığı 149 maçta 15 gol 30 asistlik performans sergiledi.