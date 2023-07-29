Fenerbahçe, Tete transferinde masaya oturdu: Brezilyalı için teklif edilen yıllık ücret ve bonuslar

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin hedefindeki son isim Tete oldu.

Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi 31 Aralık'ta bitecek olan 23 yaşındaki Brezilyalı sağ kanadın savaş nedeniyle Ukrayna ekibinden ayrılmaya karar verdiği ve bonservisini eline aldığı öğrenildi.

Sportif Direktör Mario Branco'nun İstanbul'a davet ettiği Tete ve menajeri dün sarı-lacivertliler ile masaya oturdu. 25 milyon Euro'luk piyasa değerine sahip olan 23 yaşındaki Brezilyalı’nın yıllık 5 milyon Euro maaş istediği öğrenildi.

PREMİER LİG DENEYİMLİ

Fenerbahçe’nin ise Tete'ye 3.5 milyon Euro yıllık ücretin yanı sıra bonuslar önerdiği belirtildi.

Suudi Arabistan kulüplerinin de gündeminde olan Tete'nin kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği, Celtic'in teklifinin Fenerbahçe'den daha az olduğu ifade edildi.

Gremio altyapısından yetişen Tete, Şubat 2019'da Shakhtar'a 19 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuş, Lyon ve Leicester'da kiralık oynamış; İngiltere Premier Ligi'nde 59 maçta 19 gol – 8 asist, Fransa Ligue 1'de 26 maçta 8 gol – 8 asist üretmişti.