Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdı

 Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Mert Sagit Mert Sagit
Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdı
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Kulüpten yapılan açıklamada, Dalcı'ya teşekkür edilerek şunlar kaydedildi:

"Teknik Direktörümüz Sayın Mustafa Dalcı ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Dalcı ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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