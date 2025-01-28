Bakan Memişoğlu duyurdu: Kamu hastanelerinde kapsamlı teftişler başlatıldı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla, kamu hastanelerinde sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedefleyen geniş kapsamlı teftişler başlatıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bakan Memişoğlu duyurdu: Kamu hastanelerinde kapsamlı teftişler başlatıldı
Yayınlanma: Güncellenme:

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, denetimlerin özellikle acil sağlık hizmetleri, poliklinik hizmetleri, hasta hakları, ameliyathane, yoğun bakım ve merkezi sterilizasyon hizmetleri gibi kritik alanlarda yoğunlaşacağı belirtildi.

Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik adımların bir parçası olarak, Yenidoğan Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu'nun ardından, 20 farklı branşta Bilimsel Komisyonlar oluşturulacak. Bu komisyonlar, klinik rehberler ve denetim kılavuzları hazırlayarak, hastane süreçlerinin daha verimli ve güvenli hale getirilmesini sağlayacak.

28 Ocak akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin ne kadar oldu?28 Ocak akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin ne kadar oldu?Yurt
DeepSeek nedir? DeepSeek nasıl kullanılır? DeepSeek nasıl piyasaları bu kadar etkiledi?DeepSeek nedir? DeepSeek nasıl kullanılır? DeepSeek nasıl piyasaları bu kadar etkiledi?Bilim ve Teknoloji
sağlık bakanlığı teftiş
Günün Manşetleri
Bank Asya hissedarının da arasında olduğu 12 kişi yakalandı
Kamu hastanelerinde kapsamlı teftişler başlatıldı
100 gözaltı
"Sosyal medya her şeyi ile kutsanacak bir özgürlük alanı değildir"
100 bin imza ile aday olabilir
Menajer Ayşe Barım tutuklandı
4 kişilik aile evde ölü bulundu
Hakan Fidan ile Yunan mevkidaşı arasında kritik görüşme
7 şehirde dolandırıcılık operasyonu
Bakan Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşıyla görüştü
Çok Okunanlar
DeepSeek nedir? DeepSeek nasıl kullanılır? DeepSeek nasıl piyasaları bu kadar etkiledi? DeepSeek nedir? DeepSeek nasıl kullanılır? DeepSeek nasıl piyasaları bu kadar etkiledi?
4 kişilik aile evde ölü bulundu 4 kişilik aile evde ölü bulundu
Menajer Ayşe Barım tutuklandı Menajer Ayşe Barım tutuklandı
Prof. Dr. Naci Görür 'stres biriktiriyor’ diyerek o bölgeyi uyardı Prof. Dr. Naci Görür 'stres biriktiriyor’ diyerek o bölgeyi uyardı
28 Ocak akaryakıt fiyatları 28 Ocak akaryakıt fiyatları