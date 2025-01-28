Bakan Memişoğlu duyurdu: Kamu hastanelerinde kapsamlı teftişler başlatıldı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, denetimlerin özellikle acil sağlık hizmetleri, poliklinik hizmetleri, hasta hakları, ameliyathane, yoğun bakım ve merkezi sterilizasyon hizmetleri gibi kritik alanlarda yoğunlaşacağı belirtildi.

Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik adımların bir parçası olarak, Yenidoğan Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu'nun ardından, 20 farklı branşta Bilimsel Komisyonlar oluşturulacak. Bu komisyonlar, klinik rehberler ve denetim kılavuzları hazırlayarak, hastane süreçlerinin daha verimli ve güvenli hale getirilmesini sağlayacak.