Adana Demirspor'dan Mario Balotelli'nin Sağlık Durumu Hakkında Açıklama!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli İtalya'nın Brescia kentinde trafik kazası geçirdi.

İtalyan basınına göre seyir halindeyken aracının kontrolünü kaybederek kaza yapan 33 yaşındaki futbolcu kazayı yaralanmadan atlattı.

Kazanın ardından alkol testine girmeyi reddettiği iddia edilen Balotelli'nin ambulansa doğru yürürken sendelediği görüldü.

Balotelli diz sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz günlerde ameliyat edilmişti.

Adana Demirspor'dan Açıklama

Adana Demirspor sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla İtalyan futbolcunun sağlığının iyi olduğunu açıkladı.

Lacivert-mavili ekibin paylaşımı şu şekilde:

"Dün ülkesi İtalya'da trafik kazası geçiren oyuncumuz Mario Balotelli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu, evinde istirahatte olup haerhangi bir sıkıntısı olmadığını bilgilerinize sunarız."