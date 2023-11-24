Adana Demirspor'dan Mario Balotelli'nin Sağlık Durumu Hakkında Açıklama!

Adana Demirspor'un İtalyan golcüsü Mario Balotelli ülkesinde trafik kazası geçirdi. Tecrübeli oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Adana Demirspor'dan Mario Balotelli'nin Sağlık Durumu Hakkında Açıklama!
Adana Demirspor'dan Mario Balotelli'nin Sağlık Durumu Hakkında Açıklama!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli İtalya'nın Brescia kentinde trafik kazası geçirdi.

İtalyan basınına göre seyir halindeyken aracının kontrolünü kaybederek kaza yapan 33 yaşındaki futbolcu kazayı yaralanmadan atlattı.

Kazanın ardından alkol testine girmeyi reddettiği iddia edilen Balotelli'nin ambulansa doğru yürürken sendelediği görüldü.

Balotelli diz sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz günlerde ameliyat edilmişti.

Anadolu Efes'in Konuğu Partizan!Anadolu Efes'in Konuğu Partizan!Spor

Adana Demirspor'dan Açıklama

Adana Demirspor sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla İtalyan futbolcunun sağlığının iyi olduğunu açıkladı.

Lacivert-mavili ekibin paylaşımı şu şekilde:

"Dün ülkesi İtalya'da trafik kazası geçiren oyuncumuz Mario Balotelli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu, evinde istirahatte olup haerhangi bir sıkıntısı olmadığını bilgilerinize sunarız."

# Adana Demirspor # Mario Balotelli
Çok Okunanlar
Elma Sirkesini Unutturan Sirke!
Elma Sirkesini Unutturan Sirke!
Bugün Sakın Dışarı Çıkmayın!
Bugün Sakın Dışarı Çıkmayın!
Bugün Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli'nin Kaydettiği Depremler
Bugün Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli'nin Kaydettiği Depremler
"İsrail'in Gazze Halkına Karşı İşlediği Suçların Karşılığı..."
"İsrail'in Gazze Halkına Karşı İşlediği Suçların Karşılığı..."
Dolar, Euro Ve Sterlin Kaç TL Oldu? Güncel Döviz Fiyatları....
Dolar, Euro Ve Sterlin Kaç TL Oldu? Güncel Döviz Fiyatları....
Öne Çıkanlar Hollanda'da Seçimleri Wilders Kazandı! Dünyayı Bekleyen Büyük Tehlike Hollanda'da Seçimleri Wilders Kazandı! Dünyayı Bekleyen Büyük Tehlike Wednesday 2. Sezon Ne Zaman? Wednesday 2. Sezon Ne Zaman?