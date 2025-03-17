Adana Demirspor'un Süper Lig macerası 4 sezon sonra sona erdi!

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig’deki 4 yıllık yolculuğunu, sezonun bitimine 10 hafta kala tamamladı. 26 yıl sonra çıktığı Süper Lig’de, yaşadığı ekonomik ve sportif zorluklar nedeniyle bu sezon küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Adana Demirspor, -2 puanla ligin son sırasında yer aldı ve küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

TRANSFER YASAĞI VE PUAN SİLME CEZALARI ZORLU SÜRECİ BAŞLATTI

Sezon başında FIFA tarafından getirilen transfer yasağı nedeniyle kadrosunda takviye yapamayan Adana Demirspor, zorlu Süper Lig’e eksik bir kadro ile başladı. Ligin ilk haftalarında kötü sonuçlar alarak moral kayıpları yaşayan mavi-lacivertli ekip, teknik direktör değişiklikleriyle toparlanmaya çalıştı. Ancak, kulüp yönetiminin aldığı cezalar, kötü gidişi durdurmakta yetersiz kaldı.

TFF ve FIFA’dan gelen 12 puan silme cezası, Adana Demirspor’un umutlarını iyice azalttı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulübün lisans koşullarını yerine getirmemesi nedeniyle 3 puan silme cezası verdi. Bunun üzerine FIFA’dan gelen 6 puan silme kararı, takımı -2 puanla dip noktaya itti.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİKLERİ ÇARE OLMADI

Adana Demirspor, teknik direktör Michael Valkanis yönetiminde lige kötü bir başlangıç yaptı. Bu kötü gidişat, 6 maçta 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik sonrası Valkanis ile son buldu. Ardından yardımcı antrenör Serkan Damla ile yapılan 6 maçlık seride de işler yoluna girmedi ve teknik direktör Mustafa Dalcı göreve getirildi. Ancak Dalcı döneminde de mavi-lacivertliler 8 maçta 2 galibiyet ve 6 mağlubiyet aldı.

Son olarak, Manchester City altyapısında görev yapan Mustafa Alper Avcı, Adana Demirspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Ancak Avcı’nın döneminde de takım yalnızca 2 beraberlik alarak 4 mağlubiyet yaşadı.

İşte Adana Demirspor'un Süper Lig istatistikleri:

2020-2021 Sezonu (TFF 1. Lig Şampiyonu): 26 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi.

2021-2022 Sezonu (Süper Lig): 55 puanla 9. sırada tamamladı.

2022-2023 Sezonu (Süper Lig): 69 puanla 4. sırada, UEFA Konferans Ligi’ne katıldı.

2023-2024 Sezonu (Süper Lig): Küme düştü, 26 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı.