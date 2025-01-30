Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Alper!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktörlük görevi için Mustafa Alper Avcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Avcı'nın ekibinde beş yardımcı antrenör yer alacak.

Sude İnak Sude İnak
Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Alper!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Alper Avcı oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için daha önce Manchester City altyapısında görev yapan Mustafa Alper Avcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Avcı'nın ekibinde yardımcı antrenörler Kieron John Lovelady, Dean Thomas John Holden, kaleci antrenörü Luis Conde Garcia, atletik performans antrenörü Serdar Ark ve analiz antrenörü Tuğberk Yılmaz'ın yer aldığı da belirtildi.

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