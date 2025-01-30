Çankırı'da otomobil devrildi! Yaralılar var
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde trafik kazası yaşandı. Otomobilin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.
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Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres D-100 kara yolu Kuzdere köyü mevkisi oldu.
Edinilen bilgiye göre, K.D. (78) idaresindeki 16 CVJ 15 plakalı otomobil, yol kenarındaki su kanalına devrildi.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki F.B. (60) ve S.D. (75) yaralandı.
Sağlık ekipleri tarafından Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı