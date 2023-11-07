Beşiktaş'ta 26 Kasım - 3 Aralık tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimi öncesi mevcut başkan Ahmet Nur Çebi, adaylık konusunda kararını verdi.

Ahmet Nur Çebi Aday Olmayacağını Açıkladı!

Çebi, Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında seçimde aday olmayacağını açıkladı.

Ahmet Nur Çebi'nin yaptığı açıklamalardan öne çıkan detaylar şöyle:

"İçinde bulunduğumuz sıkıntılı bir durum var. Futboldan kaynaklanan.. Üzüntüsünü ve acısını yaşadım. Bu saatten sonra camianın huzura olduğunu ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için aday olmamaya karar verdik. Camianın kan değişimine ve enerjiye ihtiyacı var."

"120. yılda Beşiktaş'ın başkanlığını yaptım, Cumhuriyetimizin 100. yılında Beşiktaş'ın başkanlığını yaptım. Benim için ayrı bir gurur. Bu gururu bana yaşatan tüm camiama teşekkür ediyorum."

"Kim aday olursa olsun, birbirlerine nazik olsunlar. Kaybeden yarın diğerine 'Başkanım' demek zorunda kalacak. Palavra atmayın, dürüst olun. Beşiktaş Genel Kurulu en doğrusunu yapacaktır. Kendisini onlara teslim edin. Aday olacaksanız şimdi aday olun. Seçimden bir ay sonra kapı kapı gezmeyin. Katılımın yüksek olması lazım. Biz büyük camiayız, sadece bunu zaman zaman gösteremiyoruz. Lütfen, rica ediyorum katılım yüksek olsun. Yeni gelen, kendinden gelen önceki yönetimi denetlemeli."

"Bu kulübe ikinci başkan olarak geldik. 7. yıl ikinci başkanlıkta, FEDA döneminde icralar ve mali sorunlarla boğuşurken, futbol şubede başkanlık yaptığım dönemde 2 şampiyonluk ve Avrupa kupalarında namağlup sürecimiz oldu. Sonra 1 yıl ara verdim. Başkanlık koltuğuna talip olduk. Beni bu göreve layık gördüler. %68 oy ile göreve geldik. Yine aynı şeylerde karşılaştık. FEDA dönemine benzer sıkıntılar, artarak oluşmuş sıkıntılarla mücadele etme gereği duyduk.

Siyah-beyazlılarda adaylığı belli olan ilk isim Hasan Arat. Arat'ın yanı sıra Emre Kocadağ'ın da aday olması bekleniyor.