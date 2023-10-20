Ahmet Nur Çebi'den Dev Derbi Primi!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Burak Yılmaz yönetimindeki Kara Kartal, deplasmanda Galatasaray'ı yenerek çıkış yakalamak istiyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ise maçın önemi çok büyük olduğundan derbiye prim koyduğunu açıkladı.

Ahmet Nur Çebi'den Dev Derbi Primi!
Ahmet Nur Çebi'den Dev Derbi Primi!
Editör: Nihat Çarboğa

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray derbisine büyük önem veriyor.

20 Milyon Lira Prim

Çebi, zorlu derbi öncesi kesenin ağzını açtı. Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Çebi'nin Galatasaray derbisinin kazanılması durumunda oyuncularına 20 milyon lira prim dağıtacağı öğrenildi.

Ahmet Nur Çebi'den Dev Derbi Primi! - Resim : 1

Ahmet Nur Çebi'nin Aralık ayının bayında kongre olması nedeniyle Galatasaray derbisine çok önem verdiği belirtildi. Çebi'nin ise Galatasaray derbisinin kazanılması ile birlikte buzları eritmeyi planladığı öğrenildi. Yönetim, olağanüstü seçim kararı alsa da tarihi net olarak açıklamadı. Bu durum da camiada belirsizlik oluşturuyor.

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