Al Ahli'den yok artık dedirtcek transferler! Saint Maximin ve Riyad Mahrez transferlerini bitirdiler

Newcastle United'ın yıldız oyuncusu Allan Saint-Maximin, Al-Ahli ile anlaştı. Oyuncunun yarın sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi.Riyad Mahrez transferindede büyük aşama kaydeden Al-Ahli iki transferide duyurmaya hazırlanıyor.

Al Ahli'den yok artık dedirtcek transferler! Saint Maximin ve Riyad Mahrez transferlerini bitirdiler
Maxımın ve Mahrez Al Ahli yolcusu
Nihat Nihat
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Al-Ahli'nin Newcastle United'ın hücum oyuncusu Allan Saint-Maximin ile anlaştığı kaydedildi.

 Allan Saint-Maximin, Al-Ahli'nin yaptığı teklifi kabul etti. Fransız oyuncunun yarın Suudi ekibi için sağlık kontrollerinden geçeceği vurgulandı.

Ayrıca haberde Newcastle'a Saint-Maximin için 25 milyon euroluk bir teklifte bulunulduğu ve her iki tarafında anlaşmaya vardığı aktarıldı.

Al Ahli'den yok artık dedirtcek transferler! Saint Maximin ve Riyad Mahrez transferlerini bitirdiler - Resim : 1

Manchester City'nin 32 yaşındaki yıldız oyuncusu Riyad Mahrez, Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımına transfer olmaya çok yakın.

Son olarak Suudi Arabistan devlet televizyonu Al Ekhbariya TV'den yapılan açıklamada, Manchester City'nin Cezayirli kanat oyuncusu Riyad Mahrez'in Al-Ahli takımına transferinin tamamlandığı açıklandı.Yapılan anlaşmayla ilgili daha fazla ayrıntı verilmedi.

Al Ahli'den yok artık dedirtcek transferler! Saint Maximin ve Riyad Mahrez transferlerini bitirdiler - Resim : 2

                                 MANCHESTER CITY, 67.8 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Manchester City, Cezayirli yıldızı 2018-19 sezonu başında Leicester City'den 67.8 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

487 MAÇ, 137 GOL

Riyad Mahrez kariyeri boyunca 487 maça çıktı, 137 gol ve 109 asist yapma başarısı gösterdi.

                                                    DİKKAT ÇEKEN TRANSFERLER

Al-Ahli'nin yaptığı transferler, dünya spor kamuoyunda da geniş yer buldu. Suudi Arabistan temsilcisi daha önce de Roberto Firmino ve Edouard Mendy gibi dünya çapında isimlere imza attırdı.

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# Riyad Mahrez # manchester city # suudi arabistan # transfer # futbol
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