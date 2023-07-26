Beşiktaş Nijeryalı forvet David Okereke için yoğun mesai harcıyor

Yeni sezon öncesi kadrosunu Daniel Amartey ve Jean Onana takviyeleriyle güçlendiren Beşiktaş'ta oyuncu arayışları devam ediyor. Siyah beyazlılar, 25 yaşındaki santrfor David Okereke için yaptığı teklifi artırdı. İşte detaylar...

Beşiktaş Nijeryalı forvet David Okereke için yoğun mesai harcıyor
David Okereke
Nihat Nihat
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Savunmayı Daniel Amartey ve Jean Onana ile güçlendiren Beşiktaş, hücum ve orta saha takviyeleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlı ekip, bir süredir gündeminde yer alan David Okereke'yi kadrosuna katabilmek adına tümşartlarını zorluyor. 25 yaşındaki santrfora karşılık kulübü Cremonese'ye daha önce 3 milyon Euro önerip olumsuz yanıt alan Beşiktaş'ın kurmayları, tekliflerini 4 milyon Euro'ya çıkardı.

Beşiktaş Nijeryalı forvet David Okereke için yoğun mesai harcıyor - Resim : 1

Siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki Okereke ile yaptığı görüşmelerden olumlu cevap aldı. Nijeryalı futbolcu, kulübüne Serie B'de oynamak istemediğini belirtip transferinde kolaylık sağlanmasını talep etti. 

Tok satıcıyı oynayan İtalyan ekibinden gelecek cevaba göre Beşiktaş'ın, rakamı 500 bin Euro daha artırabileceği belirtildi. Okereke tarafıyla yapılan görüşmeler ise son derece olumlu geçti.Nijeryalı futbolcu, kulübüne Serie B'de oynamak istemediğini belirtip transferinde kolaylık sağlanmasını talep etti.

Oyuncunun durumunun hafta sonuna kadar netlik kazanması bekleniyor.

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# beşiktaş # futbol # transfer
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