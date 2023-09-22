Alanyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Ne zaman? Saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Peki Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak? Alanyaspor Fenerbahçer maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Alanyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Ne zaman? Saat kaçta?
Editör: Yasin Kerim Aşan

Trendyol Süper Lig'de heyecan 22-25 Eylül tarihleri arasında oynanacak 6. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve sonucu futbolseverler tarafından merakla beklenen maçında lider Fenerbahçe ile Akdeniz temsilcisi Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, 'Alanyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Ne zaman? Saat kaçta?' bilgilerini araştırıyor. Detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

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FENERBAHÇE GALİBİYET SERİSİNİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYOR

Hafta içi UEFA Konferans Ligi gruplarındaki ilk maçında sahasında Nordsjaelland'ı ağırlayan sarı-lacivertliler rakibini 3-1 mağlup ederek galibiyetle başlamıştı. Karşılaşmada rotasyona giden teknik direktör İsmail Kartal; Dzeko, Tadic, Becao, Szymanski gibi isimleri dinlendirmişti. Yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Fenerbahçe'de bu isimlerin Alanyaspor karşılaşmasıyla yeniden formalarına kavuşması bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'de oynadığı 4 karşılaşmada 4 galibiyet alan Fenerbahçe topladığı 12 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Fenerbahçe bu maçlarda 8 gol atarken rakiplerinin bulduğu 3 gole ise engel olamadı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmanın ardından, 3. haftadaki erteleme maçında RAMS Başakşehir ile 28 Eylül Perşembe günü karşıya gelecek.

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Ev sahibi Alanyaspor ise ligde oynadığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Bu sezon ligde 6 kez gol sevinci yaşayan Alanyaspor, kalesinde ise 4 gol gördü. Alanyaspor, topladığı 7 puanla ligde 9. sırada bulunuyor. Turuncu-yeşilliler, Fenerbahçe maçının ardından ligin 7. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Alanyaspor ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan mücadeleyi yönetecek hakem Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. TFF'den yapılan duyuruya göre zorlu mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

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ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler haftanın keyifli geçmesi beklenen Alanyaspor Fenerbahçe maçı ile ilgili bilgileri araştırıyor. Taraftarlar mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Alanyspor Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak.

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak ve zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmanın tarihi de arama motorlarında sorgulanan konuların başında geliyor. Alanyaspor Fenerbahçe maçı 24 Eylül Pazar günü oynanacak.

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Pazar günü beIN Sports 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak olan Alanyaspor Fenerbahçe mücadelesi saat 20.00'de başlayacak.

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