Başakşehir Galatasaray maçı hangi kanalda? Ne zaman? Saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı 6. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Haftanın önemli mücadelelerinden birinde RAMS Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Futbolseverler zorlu maç öncesi 'Başakşehir Galatasaray maçı hangi kanalda? Başakşehir Galatasaray ne zaman? Başakşehir Galatasaray saat kaçta?' gibi konuları araştırıyor.

GALATASARAY PUAN KAYBI YAŞAMAK İSTEMİYOR

Konuk ekip Galatasaray, hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk maçında sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kalarak hem puan hem de moral kaybı yaşamıştı. Mücadelede 2-0 geriye düşükten sonra son dakikalarda puan almayı başaran sarı-kırmızılılarda, Başakşehir mücadelesinde bazı isimlerin yedek kulübesine çekileceği tahmin ediliyor.

Trendyol Süper Lig'de 4 maç oynayan Galatasaray, aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 10 puanla 2. sırada bulunuyor. Cimbom, 3. haftadaki ertelenen İstanbulspor maçını ise 26 Eylül Salı günü oynayacak. Galatasaray, ligde 7. hafta maçında ise sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Ev sahibi RAMS Başakşehir ise ligde oynadığı 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Çağdaş Atan'ı getiren Başakşehir, yeni hocasıyla ilk maçında geçtiğimiz hafta İstanbulspor'u 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Başakşehir, topladığı 3 puanla 16. sırada yer alıyor. RAMS Başakşehir, Galatasaray maçının ardından ligin 7. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak.

Başakşehir ile Galatasaray arasındaki zorlu mücadelede görev yapacak hakem TFF tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çalacak.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Haftanın sonucu en merakla beklenen maçında futbolseverler Başakşehir Galatasaray maçının hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Başakşehir Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın zorlu karşılaşmalarından biri olarak ön plana çıkan Başakşehir Galatasaray mücadelesi, 23 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Cumartesi günü oynanacak ve beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak mücadelenin başlama saati de arama motorlarında sorgulanan konuların başında geliyor. Buna göre, Başakşehir Galatasaray maçı saat 20.00'de başlayacak.