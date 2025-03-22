Alanyaspor’un yeni teknik direktörü belli oldu! Sürpriz isim resmen açıklandı

Süper Lig ekibi Alanyaspor, teknik direktör değişikliğini resmen duyurdu. Sami Uğurlu’nun ayrılığının üzerinden yalnızca iki gün geçmişken, Akdeniz ekibi takımın başına eski Trabzonsporlu futbolcu Joao Pereira’yı getirdi. İşte detaylar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Alanyaspor’un yeni teknik direktörü belli oldu! Sürpriz isim resmen açıklandı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, teknik direktör değişikliğini hızlı bir şekilde tamamladı. Sami Uğurlu ile yollarını ayıran Akdeniz temsilcisi, yeni teknik direktörünü kısa sürede buldu ve Joao Pereira ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Corendon Alanyasporumuza hoş geldin Joao Pereira" ifadelerine yer verilirken, Portekizli teknik adamın 1,5 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

TRABZONSPOR'DAN ALANYASPOR'A

Futbolculuk kariyerinde Trabzonspor forması giyen ve Süper Lig deneyimi bulunan Joao Pereira, Alanyaspor’un başına geçerek Türkiye’ye teknik direktör olarak geri dönmüş oldu.

41 yaşındaki Joao Pereira, teknik adamlık kariyerine Sporting CP'nin B takımında başladı. Ancak, Ruben Amorim'in Manchester United’a transfer olmasının ardından kısa bir süre Sporting CP A Takımı'nın başına geçti.

Pereira yönetiminde Sporting CP, 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Ancak, kulübün teknik direktörlük görevine Rui Borges’i getirmesiyle yeniden B Takımı’nın başına geçti.

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