Ali Koç GKRY'de Sessiz Kalmıştı! 2022'deki AEK Larnaca Fenerbahçe Maçı Gündem Oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Riyad’da iptal edilen Süper Kupa finali öncesi, Suudi yetkililerin 'Atatürk' konusundaki taleplerini reddettiğini ve bu nedenle maça çıkmayacaklarını ilan etmişti.

Ancak Ali Koç, daha bir yıl önce Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki AEK Larnaca deplasmanında, Türk bayraklı atkıların stada alınmamasına ve pankarttaki Türk bayrağının kapatılmasına sessiz kalmış ve Fenerbahçe maça çıkmıştı.

13 Ekim 2022'de, Fenerbahçe'nin AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup ettiği maç öncesi, stada girişte Rum güvenlik görevlileri Türk bayraklarını toplamıştı.

Yaşananlar, maçın ertesi gününde KKTC basınında geniş yankı bulmuştu.

Öte yandan benzer bir olay 2012 yılında da yaşanmıştı. Rum ekibi AEL Limassol ile oynanacak maç öncesinde Fenerbahçe Spor Kulübü Dış İlişkiler Müdürü Turgut Acar ve Fenerbahçe Dernekler Sorumlusu Murat Boyraz, stada Türk bayrağı alınmaması için belge imzalamıştı.