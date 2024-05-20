Ali Koç: "Kimin şampiyon olduğunu gösterdik"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç derbinin ardından Samandıra'ya gitti. Açıklamalarda bulunan Ali Koç'un konuşmasından başlıklar şöyle:

"Bugün biz gerçek şampiyonun kim olduğunu; şerefsizlere, hırsızlara, alçaklara gösterdik."

SİSTEMİ YERLE BİR ETMEYE AZ KALDI

"Biz herkesi yendik. 6 derbinin 4'ünü kazandık. Sistemi yenemedik ama az kaldı. Sistemi yerle bir etmeye az kaldı. Bunu sadece Fenerbahçe değil, herkes istiyor. 3-5 kulüp diye hitap ediyor ya..."

Takımımız kahramanca savaştı. Bu atmosferde, böyle bir hakeme rağmen umudumuzu son haftaya taşımamıza vesile oldular. Allah onlardan razı olsun."

Bugün niye Süper Kupa'ya yabancı hakem istediğimiz, niye sezon boyunca yabancı hakem diye sezon boyunca haykırdığımız tescil edilmiştir.

Sistemi yenemedik ama yaklaşıyoruz. Fenerbahçe'nin 2 Nisan'daki Genel Kurul çağrısından sonra artık taşlar yerinden oynamaya başladı. Ancak bir ve bütün olduğumuzda bu bataklığı kurutabiliriz."

"Bir takımı şampiyon yapmak için, bazı takımları ligde tutmak için kurgulamış olduğunuz dizayn ligimizin tüm dengelerini alt üst etmiştir. Böylesini en son Haluk Ulusoy döneminde görmüştüm."