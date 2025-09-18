Ali Koç’tan gündem yaratan açıklamalar: "Bu seçim öncesi yapılmış bir operasyondur"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alanyaspor maçının ardından hakem kararlarını hedef alarak, “Bu seçim öncesi yapılmış bir operasyondur. Türk hakemleri seçimlere müdahil oluyorsa sözün bittiği yerdeyiz” dedi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Ali Koç’tan gündem yaratan açıklamalar: "Bu seçim öncesi yapılmış bir operasyondur"
Yayınlanma: Güncellenme:

Trendyol Süper Lig’in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gece yarısı yaptığı açıklamalarda hakem kararlarını sert sözlerle eleştirdi.

Ali Koç, “Pazar günü seçim var. Bu seçim öncesi yapılmış bir operasyondur. Kimse bana dijital atamaydı hikayesi anlatmasın. TFF’deki herkes dijital atama olmadığını biliyor. Bile bile isteye isteye, buraya en son atanacak hakemi, eğitime Galatasaray nickname’iyle yüzsüz birini buraya atamaları sonrası bekliyorduk böyle bir şeyi. Bu hakemlerin ne olduğu, bu iki hakemin ne olduğu Fenerbahçeliler tarafından gayet iyi bilinir. Benim kalbim bu vücutta attığı sürece Ferhat Gündoğdu’nun ne olduğunu bütün ülke görecek” ifadelerini kullandı.

VAR kararlarını da eleştiren Koç, “Bir pozisyonda iki penaltı olması enderdir. Böyle bir pozisyon yaşandı. Hangi otoriteye sorarsan sor, iki penaltı var diyor. Uzatmalar 2 dakika oynandı. VAR’a gidecekmiş gibi dinledi ve maçı bitirdi. Bunu buraya yollayan bunun sorumlusudur. Bu işin intikamı olacaktır” dedi,

BİZ ÖYLE YA DA BÖYLE ŞAMPİYON OLACAĞIZ

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’ya yönelik sözlerini sürdüren Koç, “Seçim öncesi bu hakemin buraya atanması bir müdahaledir. Pazartesi günü seçim sonuçlarına göre başta MHK olmak üzere herkesle mücadele edeceğiz. Fenerbahçe’nin karşısında bu zihniyet duramayacak. Biz öyle ya da böyle şampiyon olacağız” diye konuştu.

“SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ”

Koç, açıklamalarını şu ifadelerle tamamladı:

“Türk hakemleri, Fenerbahçe seçimlerine müdahil oluyorsa sözün bittiği yerdeyiz. Hacıosmanoğlu’nu aradım, pozisyonu görmediğini söyledi. Haber bekliyorum. Bu seçim öncesi bir operasyon. Pazar günü seçim olmasaydı TFF’ye binlerce kişiyle yürürdük. Yanlış yerlere çekilmesin diye pazartesiyi bekleyeceğiz. Sonuç ne olursa olsun benim hesaplaşmam daha yeni başlıyor.”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco "Takımda öz güven eksikliği var"Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco "Takımda öz güven eksikliği var"Spor
49 kişi yakalandı! Emlak ofisi süsü verdiler! Polis baskınıyla gerçek ortaya çıktı49 kişi yakalandı! Emlak ofisi süsü verdiler! Polis baskınıyla gerçek ortaya çıktıYurt
Meteoroloji’den uyarı: Bu şehirlerde sağanak var! İl il hava durumuMeteoroloji’den uyarı: Bu şehirlerde sağanak var! İl il hava durumuHava Durumu
ali koç fenerbahçe VAR kararı
Günün Manşetleri
Diyanet İşleri Başkanlığı’na atama
Abdullah Özdemir’den Özgür Özel'e sert sözler
Son tüketim tarihi geçmiş 500 litre süt ortaya çıktı
Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
Kerim Güler hem partiden hem meclisten istifa etti
Kurumsal hayırseverlikte yeni dönem
“Gazze’de modern çağın en acımasız soykırımı yaşanıyor”
Türkiye ile Çin’den dev enerji ortaklığı hazırlığı!
CHP’li Köyceğiz Belediyesi’ne operasyon
49 ilde eş zamanlı mali suç operasyonu!
Çok Okunanlar
Ali Koç: "Bu seçim öncesi yapılmış bir operasyondur" Ali Koç: "Bu seçim öncesi yapılmış bir operasyondur"
Sivas’ta araçta patlama: 3 çocuk yaralı Sivas’ta araçta patlama: 3 çocuk yaralı
Bu şehirlerde sağanak var! İl il hava durumu Bu şehirlerde sağanak var! İl il hava durumu
Kavurucu sıcaklar geliyor! Kavurucu sıcaklar geliyor!
FED baskısı altını vurdu, fiyatlar düştü! FED baskısı altını vurdu, fiyatlar düştü!