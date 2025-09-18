Ali Koç’tan gündem yaratan açıklamalar: "Bu seçim öncesi yapılmış bir operasyondur"

Trendyol Süper Lig’in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gece yarısı yaptığı açıklamalarda hakem kararlarını sert sözlerle eleştirdi.

Ali Koç, “Pazar günü seçim var. Bu seçim öncesi yapılmış bir operasyondur. Kimse bana dijital atamaydı hikayesi anlatmasın. TFF’deki herkes dijital atama olmadığını biliyor. Bile bile isteye isteye, buraya en son atanacak hakemi, eğitime Galatasaray nickname’iyle yüzsüz birini buraya atamaları sonrası bekliyorduk böyle bir şeyi. Bu hakemlerin ne olduğu, bu iki hakemin ne olduğu Fenerbahçeliler tarafından gayet iyi bilinir. Benim kalbim bu vücutta attığı sürece Ferhat Gündoğdu’nun ne olduğunu bütün ülke görecek” ifadelerini kullandı.

VAR kararlarını da eleştiren Koç, “Bir pozisyonda iki penaltı olması enderdir. Böyle bir pozisyon yaşandı. Hangi otoriteye sorarsan sor, iki penaltı var diyor. Uzatmalar 2 dakika oynandı. VAR’a gidecekmiş gibi dinledi ve maçı bitirdi. Bunu buraya yollayan bunun sorumlusudur. Bu işin intikamı olacaktır” dedi,

BİZ ÖYLE YA DA BÖYLE ŞAMPİYON OLACAĞIZ

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’ya yönelik sözlerini sürdüren Koç, “Seçim öncesi bu hakemin buraya atanması bir müdahaledir. Pazartesi günü seçim sonuçlarına göre başta MHK olmak üzere herkesle mücadele edeceğiz. Fenerbahçe’nin karşısında bu zihniyet duramayacak. Biz öyle ya da böyle şampiyon olacağız” diye konuştu.

“SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ”

Koç, açıklamalarını şu ifadelerle tamamladı:



“Türk hakemleri, Fenerbahçe seçimlerine müdahil oluyorsa sözün bittiği yerdeyiz. Hacıosmanoğlu’nu aradım, pozisyonu görmediğini söyledi. Haber bekliyorum. Bu seçim öncesi bir operasyon. Pazar günü seçim olmasaydı TFF’ye binlerce kişiyle yürürdük. Yanlış yerlere çekilmesin diye pazartesiyi bekleyeceğiz. Sonuç ne olursa olsun benim hesaplaşmam daha yeni başlıyor.”