49 kişi yakalandı! Emlak ofisi süsü verdiler! Polis baskınıyla gerçek ortaya çıktı

Adana’da polis, emlak ofisi görünümlü dükkanda kurulan kumarhaneye baskın düzenledi. Çift çelik kapısı koçbaşıyla kırılarak girilen yerde 2’si kadın 49 kişi suçüstü yakalandı, 453 bin lira ceza kesildi.

Adana’da polis ekipleri, emlak ofisi süsü verilmiş bir kumarhaneye baskın yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi’ndeki bir iş merkezinde emlak ofisi görünümlü dükkanda kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, güçlendirilmiş çift çelik kapıyı koçbaşı ile kırarak içeri girdi. Kumar oynayan 2’si kadın 49 kişi suçüstü yakalandı. Baskın anları kameraya yansıdı.

Ekipler, kumar oynayan şahıslara toplam 453 bin 103 lira idari para cezası uyguladı.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi A.Ş., ifadesinde, “Ofise gelenler tanıdığımdı. Eğlence amaçlı tombala oynuyorduk. Kumar oynatmadım” dedi. A.Ş. hakkında “kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” suçundan adli işlem başlatıldı.

