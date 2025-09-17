Ordu’nun Akkuş ilçesinde yüklü kamyon devrildi: 21 ton tomruk yola saçıldı

Ordu’nun Akkuş ilçesinde tomruk yüklü kamyon devrildi. Kazada 21 ton tomruk yola saçıldı, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Olay, Çamalan Mahallesi Ünye-Akkuş-Niksar yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Metin E. (42)yönetimindeki 52 ABM 343 plakalı kamyon, virajı döndüğü sırada makasının kırılması sonucu kasasında bulunan tomruklarla birlikte devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Akkuş-Niksar karayolu, kamyon ve tomrukların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Sürücünün yüklediği tomrukları Ordu’daki bir fabrikaya götürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.