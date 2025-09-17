Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mabel Matiz’in ‘Perperişan’ şarkısı için erişim engeli istedi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sanatçı Mabel Matiz’in “Perperişan” adlı şarkısı için erişim engeli talebinde bulundu.

Bakanlık, 5651 sayılı Kanun kapsamında yaptığı başvuruyu Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne iletti. Dilekçede, şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceği, çocuk ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği öne sürüldü.

Bakanlık ayrıca, vatandaşların CİMER üzerinden yaptıkları şikâyetlere dikkat çekti. Şikâyetlerde, şarkı sözlerinin “Türk ailesinin örf ve adetlerine aykırı” olduğu yönünde ifadeler yer aldığı belirtildi.

Başvuruda, erişim engeli kararının uygulanması için sürecin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)’ya gönderilmesi talep edildi.