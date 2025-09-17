İsrail, Gazze’de zorla yerinden edilen aileyi hedef aldı: 10 kişi hayatını kaybetti!

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde sivilleri hedef alan yeni bir saldırı gerçekleştirdi.

Filistinli kaynakların aktardığına göre, İsrail’e ait savaş uçakları Gazze’nin batısında, Şifa Hastanesi yakınlarında seyir halinde olan bir aracı vurdu. Araçta, önceki saldırılarda evlerinden zorla çıkarılan bir aile bulunuyordu.

Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hızla Şifa Hastanesi’ne taşındı. Bölgeden gelen görüntülerde, saldırı sonrası yaşanan panik ve sivillerin zor anları kameralara yansıdı.

Kaynaklar, saldırının hedefi olan ailenin Gazze’nin güneyine giderek daha güvenli bir bölgeye yerleşmek istediğini belirtti.

GAZZE’DE BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırılarında can kaybının 65 bin 62’ye, yaralı sayısının ise 165 bin 697’ye ulaştığını duyurdu.