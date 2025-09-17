Öğrencileri ayıran öğretmen veliler tarafından darp edildi! Geçen yıl da bir kadın öğretmen bıçaklanmıştı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Hürriyet İlkokulunda, ders arasında kavga eden iki öğrenciyi ayıran öğretmen R.S., ertesi gün okula gelen iki kadın veli tarafından öğrencilerin gözü önünde darp edildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

Diyarbakır’da bir ilkokulda görev yapan öğretmen R.S., geçtiğimiz pazartesi günü okul bahçesinde kavga eden iki öğrenciyi ayırdı. Olaydan sonra öğrenciler durumu yakınlarına “öğretmenin kendilerini dövdüğü” şeklinde aktardı. Çıkışta bir kişi tarafından sözlü olarak rahatsız edilen R.S. eve döndü.

Ertesi gün okula gelen öğretmen, iki kadın veliyle karşılaştı. R.S., yaşananları anlatıp olayı netleştirmek için güvenlik kameralarının izlenmesini teklif etti. Ancak velilerden biri, okul içinde ve öğrencilerin yanında R.S.’ye tokat atıp itti; diğer veli de üzerine yürüdü. Öğretmen ve personel araya girerek büyümeyi önledi. R.S. hastaneye giderek darp raporu aldı ve iki veliden şikâyetçi oldu. Saldırı anları okulun güvenlik kameralarınca kaydedildi. Aynı okulda geçen yıl bir kadın öğretmenin çıkışta bıçaklandığı bilgisi paylaşıldı.

MÜDÜRLÜKTEN AÇIKLAMA

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmene yönelik saldırıyı kınadı ve şu bilgiyi paylaştı:

“Açıklamada, ‘Okul idaresinin ve diğer öğretmenlerin araya girmesiyle olayın büyümesine engel olunmuş ve vakit geçirmeden güvenlik kuvvetlerine gerekli bildirimde bulunulmuştur. Okul idaresi tarafından olayın araştırılması sonucunda adı geçen öğretmenin kavga eden iki öğrenciyi ayırdığı ve öğretmen tarafından öğrencilere şiddet uygulandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiştir. Öğretmenimize yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Konuyla ilgili Diyarbakır Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmış olup, adi süreç müdürlüğümüz tarafından yakından takip edilecektir’ denildi.”

