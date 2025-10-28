Alman Kupası'nda dev kapışma: Eintracht Frankfurt, Dortmund'u ağırlıyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga'nın iki güçlü ekibi Eintracht Frankfurt ve Borussia Dortmund, Frankfurt Arena'da "tamam ya da devam" mücadelesine çıkıyor. Maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Alman Kupası'nda dev kapışma: Eintracht Frankfurt, Dortmund'u ağırlıyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?
Yayınlanma:

Almanya Kupası'nda heyecan 2. Tur maçlarıyla devam ediyor! Günün en dikkat çeken mücadelesinde Eintracht Frankfurt, sahasında Borussia Dortmund'u konuk ediyor.

Tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak olan bu kapışmada, kazanan taraf adını bir üst tura yazdırırken, kaybeden ekip kupa rüyasına veda edecek.

Ev sahibi Frankfurt, son 5 resmi maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak istikrarsız bir grafik çizdi. Konuk Borussia Dortmund ise son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak rakibine kıyasla daha formda bir görüntü sergiledi.

FRANKFURT - DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDEN İZLENECEK?

Nefesleri kesecek bu zorlu mücadelenin yayın bilgileri de belli oldu.

Nefesleri kesecek bu zorlu mücadele, bugün saat 20:30'da başlayacak. Maç, Türkiye'de bir televizyon kanalından canlı yayınlanmayacak; futbolseverler mücadeleyi mackolik Canlı Yayın üzerinden Buğra Balaban'ın anlatımıyla takip edebilecekler.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER!

Her iki takımın da sahaya 3-4-2-1 dizilişiyle çıkması bekleniyor. İşte dev maçın muhtemel kadroları:

E. Frankfurt: M. Zetterer, R. Kristensen, R. Koch, A. Theate, R. Doan, F. Chaibi, E. Skhiri, N. Brown, A. Knauff, Can, J. Burkardt.

B. Dortmund: G. Kobel, W. Anton, N. Schlotterbeck, R. Bensebaini, V. Couto, M. Sabitzer, F. Nmecha, D. Svensson, K. Adeyemi, J. Brandt, S. Guirassy.

Türkiye, Kosova'yı Gürsel Aksel'de ağırlıyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?Türkiye, Kosova'yı Gürsel Aksel'de ağırlıyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?Spor
İstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsun!İstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsun!Yurt
Eintracht Frankfurt borussia dortmund
Günün Manşetleri
Manavgat'taki 'rüşvet' depremi sürüyor!
Bakan Bolat'tan rekor müjdesi!
78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel davasında üçüncü duruşma
Balıkesir’de deprem oldu!
"İstanbul Senin" soruşturmasında 6 tutuklama
Vatan Partisi’nden TRT’ye mektup
Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'i külliyede ağırladı
Şimşek başkanlığındaki Gıda Komitesi 'yeni modele' geçiş kararı aldı
Başsavcılık 'bahisçi hakemler' için düğmeye bastı!
İşte 500 bin konutluk 'Yüzyılın Projesi'nde tüm merak edilenler!
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı Meteoroloji uyardı
Gün ağarınca dehşet ortaya çıktı... Çöken binalar dronla havadan görüntülendi Gün ağarınca dehşet ortaya çıktı... Çöken binalar dronla havadan görüntülendi
Altın resmen eriyor! Altın resmen eriyor!
2 milyon TL’yi 32 günlüğüne yatıranlar servet kazandı! 2 milyon TL’yi 32 günlüğüne yatıranlar servet kazandı!
İstanbul'da sular kesiliyor! İstanbul'da sular kesiliyor!