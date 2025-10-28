Alman Kupası'nda dev kapışma: Eintracht Frankfurt, Dortmund'u ağırlıyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Kupası'nda heyecan 2. Tur maçlarıyla devam ediyor! Günün en dikkat çeken mücadelesinde Eintracht Frankfurt, sahasında Borussia Dortmund'u konuk ediyor.

Tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak olan bu kapışmada, kazanan taraf adını bir üst tura yazdırırken, kaybeden ekip kupa rüyasına veda edecek.

Ev sahibi Frankfurt, son 5 resmi maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak istikrarsız bir grafik çizdi. Konuk Borussia Dortmund ise son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak rakibine kıyasla daha formda bir görüntü sergiledi.

FRANKFURT - DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDEN İZLENECEK?

Nefesleri kesecek bu zorlu mücadelenin yayın bilgileri de belli oldu.

Nefesleri kesecek bu zorlu mücadele, bugün saat 20:30'da başlayacak. Maç, Türkiye'de bir televizyon kanalından canlı yayınlanmayacak; futbolseverler mücadeleyi mackolik Canlı Yayın üzerinden Buğra Balaban'ın anlatımıyla takip edebilecekler.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER!

Her iki takımın da sahaya 3-4-2-1 dizilişiyle çıkması bekleniyor. İşte dev maçın muhtemel kadroları:

E. Frankfurt: M. Zetterer, R. Kristensen, R. Koch, A. Theate, R. Doan, F. Chaibi, E. Skhiri, N. Brown, A. Knauff, Can, J. Burkardt.

B. Dortmund: G. Kobel, W. Anton, N. Schlotterbeck, R. Bensebaini, V. Couto, M. Sabitzer, F. Nmecha, D. Svensson, K. Adeyemi, J. Brandt, S. Guirassy.