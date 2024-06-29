Almanya Danimarka maçı canlı izle! Almanya Danimarka EURO 2024 son 16 turu TRT 1 canlı yayın

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) heyecan son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. EURO 2024'ün son 16 turunda birbirinden keyifli maçlar futbolseverlerle buluşacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te maçlar Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirlerinde oynanıyor.

4'erli 6 gruba ayrılan 24 takımdan grupları ilk iki sırada tamamlayanlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdırdı. Son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçiliyor.

A Grubu'nda Almanya ve İsviçre; B Grubu'nda İspanya ve İtalya; C Grubu'nda İngiltere ve Danimarka; D Grubu'nda Avusturya ve Fransa, E Grubu'nda Romanya ve Belçika; F Grubu'nda ise Portekiz ve Türkiye ilk 2 sırayı alarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

En iyi 4 grup üçüncüsü olmayı başaran Hollanda, Gürcistan, Slovakya ve Slovenya da son 16 turuna yükseldi.

EURO 2024'te son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:

• İsviçre-İtalya

• Almanya-Danimarka

• İngiltere-Slovakya

• İspanya-Gürcistan

• Fransa-Belçika

• Portekiz-Slovenya

• Romanya-Hollanda

• Avusturya-Türkiye

ALMANYA İLE DANİMARKA SON 16 TURUNDA KARŞI KARŞIYA GELİYOR

EURO 2024'te son 16 turunda Almanya ile Danimarka karşılaşacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve Dan Cook yapacak.

Kazanan taraf çeyrek final biletini alacak ve İspanya-Gürcistan maçının galibiyle eşleşecek.

Almanya ile Danimarka, oynayacakları müsabakayla 29. kez rakip olacak. İki ülke arasında daha önce oynanan 28 maçta Almanya'nın üstünlüğü bulunuyor.

Almanya bu süreçte 15 galibiyet alırken, 8 kez sahadan boynu bükük ayrıldı. 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Almanya'nın 55 golüne Danimarka 38 golle yanıt verdi.

ALMANYA SON 16 TURUNA NASIL GELDİ?

Almanya; İsviçre, Macaristan ve İskoçya'nın bulunduğu A Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan toplayarak lider bitirdi. Almanya, bu süreçte 8 gol atarken kalesinde 2 gol gördü.

Almanya ilk maçında İskoçya'yı 5-1, ikinci maçında ise Macaristan'ı 2-0 yendi. Almanya, gruptaki son maçında ise İsviçre ile 1-1 berabere kaldı.

DANİMARKA SON 16 TURUNA NASIL GELDİ?

Danimarka ise İngiltere, Slovenya ve Sırbistan'ın yer aldığı C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak Almanya'nın rakibi oldu. Danimarka bu süreçte 3 maçını da beraberlikle tamamlarken, 2'şer gol attı ve yedi.

Danimarka gruptaki ilk maçında Slovenya ile 1-1, ikinci maçında İngiltere ile 1-1 ve üçüncü maçında Sırbistan ile 0-0 berabere kaldı.

İLK 11'LER

Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay Gündoğan, Sane, Havertz

Danimarka: Schmeichel, Andersen, Vestergaard, Christensen, Maehle, Bah, Eriksen, Hojbjerg, Delaney, Hojlund, Skov Olsen

ALMANYA-DANİMARKA MAÇI CANLI İZLE! ALMANYA-DANİMARKA TRT 1 CANLI İZLE!

Fubolseverler Almanya ile Danimarka arasında oynanan EURO 2024 son 16 turu mücadelesinin hangi kanaldan yayınlandığını araştırıyor. Peki Almanya-Danimarka maçı hangi kanalda? Almanya-Danimarka maçı nasıl izlenir? İşte detaylar...

Saat 22.00'de başlayan ve BVB Dortmund Stadı'nda oynanan Almanya-Danimarka maçı TRT 1'den yayınlanıyor.

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