Almanya – Türkiye maçı öncesi heyecan dorukta! Canlı yayın detayları belli oldu

Basketbol DBB Super Cup heyecanı başlıyor. Almanya ve Türkiye’nin karşı karşıya geleceği dev karşılaşma, 15 Ağustos Cuma günü saat 19:00’da oynanacak. Almanya’nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda A Milli Basketbol Takımı, güçlü rakibi karşısında sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Almanya - Türkiye mücadelesi, Türkiye'deki basketbolseverler için TRT Spor Yıldız, S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınla ekranlara gelecek. Ayrıca dijital platformlar üzerinden de mücadeleye erişim sağlanabilecek.

ALMANYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE