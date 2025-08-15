Almanya – Türkiye maçı öncesi heyecan dorukta! Canlı yayın detayları belli oldu

Basketbolseverlerin merakla beklediği DBB Super Cup karşılaşmasında Almanya ile Türkiye bugün karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde maçın yayın saati ve canlı yayınlanacağı kanallar da netleşti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Basketbol DBB Super Cup heyecanı başlıyor. Almanya ve Türkiye’nin karşı karşıya geleceği dev karşılaşma, 15 Ağustos Cuma günü saat 19:00’da oynanacak. Almanya’nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda A Milli Basketbol Takımı, güçlü rakibi karşısında sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Almanya - Türkiye mücadelesi, Türkiye'deki basketbolseverler için TRT Spor Yıldız, S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınla ekranlara gelecek. Ayrıca dijital platformlar üzerinden de mücadeleye erişim sağlanabilecek.

ALMANYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

almanya türkiye basketbol
