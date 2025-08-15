Memur ve emekliye ikinci zam teklifi geldi! Memur-sen: “Bu teklif müzakere edilemez”

Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde ikinci zam teklifi ortaya çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında yürütülen görüşmelerde memurların taban aylığına 1000 TL zam önerildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 8. Dönem Toplu Sözleşme süreci kapsamında memur sendikalarının temsilcileriyle bir araya geldi. Bakanlık binasında gerçekleştirilen görüşmeye Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım katıldı.

Görüşmelerde kamu işveren heyeti tarafından ilk teklifin üzerine yeni bir kalem eklendi. Buna göre, memurların taban aylıklarına aylık 1000 TL artış yapılması teklif edildi.

MEMUR-SEN: “BU TEKLİF MÜZAKERE EDİLEMEZ”

Ekonomim'e göre, görüşmenin ardından açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Taban aylığa bin TL teklif edildi” diyerek ikinci zammı kamuoyuna duyurdu. Ancak teklife olumlu yaklaşmayan Yalçın, “Bu teklif müzakere edilebilir bir teklif değil” dedi.

Yalçın ayrıca, sendikanın net tutumunu ortaya koyarak, “Müzakere edilebilir bir teklif gelmezse Pazartesi günü emekten gelen gücümüzü kullanacağız ve 18’i itibarıyla Türkiye genelinde iş bırakarak Maliye Bakanlığı'na yürüyeceğiz dedik” ifadelerini kullandı.

Toplu sözleşme süreci, kamuda görevli yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini doğrudan ilgilendiriyor. 2026 yılı için işveren tarafı ilk olarak yüzde 10 + yüzde 6 zam teklifinde bulunmuştu. 2027 yılı için ise ilk ve ikinci altı ayda yüzde 4’er zam önerilmişti.

Bu teklif Memur-Sen tarafından kabul edilmemiş, yeni ve iyileştirilmiş bir teklif talep edilmişti. Son teklif olarak sunulan 1000 TL'lik taban aylık artışı da sendikalar tarafından yetersiz bulundu.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, kamu işveren heyeti ile sendika başkanları arasında hizmet kollarına yönelik müzakerelerin hafta sonu da dahil olmak üzere önümüzdeki hafta boyunca devam edeceğini bildirdi.

Sürecin kritik aşamaya girmesiyle birlikte gözler şimdi sendikalardan gelecek kararlara çevrildi. Özellikle Memur-Sen'in 18 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştireceği eylem kararı dikkatle takip edilecek.

