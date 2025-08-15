Nişan töreninde kıskançlık krizi: Bir ölü, dört gözaltı

Antalya’da bir nişan töreninde çıkan tartışma kavgaya dönüşerek bıçaklı şiddete evrildi. Amcasının oğlu Ali B., nişandaki kavgada hayatını kaybetti; olaya karıştıkları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Antalya’nın Yeşildere Mahallesi'nde sokak arasında düzenlenen nişan töreni, aile içi bir anlaşmazlıkla karşı karşıya geldi. Davetlilerden Ali B. ile Süleyman S. arasında, “eşine baktığı” gerekçesiyle başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında eline ekmek bıçağı alan Mustafa D., Süleyman S.'nin müdahalesine uğradı. Süleyman S., bıçağı Mustafa D.'en aldı ve olaya karışan akrabalarına saldırdı. Ali B., karın bölgesinden bıçaklanarak ağır şekilde yaralandı; Mustafa D. ise kolundan yaralandı. Her iki yaralı, 112 acil ekiplerince bir özel hastaneye sevk edildi.

Hastanede acilen ameliyata alınan Ali B., yoğun çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti ve Manavgat’ta toprağa verildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayda adı geçen Süleyman S., M.P., B.C.G. ve diğer M.P. isimli şüphelileri gece saatlerinde yakalayarak gözaltına aldı. İfade işlemlerinin ardından dört kişi adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, maktül Ali B. ile zanlı Süleyman S., daha önce nişanlıydı ve aynı mahallede arkadaş çevresine sahipti. Bu ilişkinin kavgaya zemin oluşturduğu değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

