Rekor kırdı! Göztepe’nin yıldızı Avrupa devine transfer oldu

Göztepe forması giyen Brezilyalı golcü Rômulo, Almanya Bundesliga kulübü RB Leipzig ile anlaşarak kulübe 20 milyon Euro garanti ücret ve 5 milyon Euro performansa bağlı bonus getiren rekor bir transfer imzası attı. Ayrıca anlaşmada Rômulo'nun sonraki satışından Göztepe'nin %10 pay alacağı bir madde de bulunuyor.

Transferin detayları Brezilya basınında Eduardo Oliveira tarafından paylaşılırken, Rômulo'nun eski kulübü Athletico Paranaense’e yaklaşık 2,8 milyon Euro tutarında bir pay ayrıldığı belirtildi.

SÜPER LİG TARİHİNDE ÜST SIRALARA YÜKSELDİ

Göztepe tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçen bu anlaşma, Rômulo’nun 20 milyon Euro'luk bonservisiyle Süper Lig tarihinin en pahalı sekizinci satışı oldu. Önceki rekor, Obinna Nwobodo’nun 2,7 milyon Euro’ya satılmasıyla elde edilmişti. Bonuslarla birlikte bu meblağ 25 milyon Euro’yu bulabilir.

RB Leipzig, bu transferle Benjamin Sesko’nun ayrılığı sonrası oluşan boşluğu doldurmuş oldu. Leipzig, bu anlaşma için Manchester United’a yapılan 76,5 milyon Euro’luk Sesko transfer gelirinden bir kısmını kullanmış durumda. Rômulo’nun piyasa değeri geçtiğimiz sezon 2,2 milyon Euro’dan 11 milyon Euro’ya yükseldi.

SÜPER LİG’İN EN PAHALI TRANSFERLERİNDEN BİRİ

Süper Lig tarihine bakıldığında en yüksek bonservisli transferler şu şekilde sıralanıyor:

Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe→Brighton – 30 milyon Euro)

Sacha Boey (Galatasaray→Bayern Münih – 30 milyon Euro)

Arda Güler (Fenerbahçe→Real Madrid – 24 milyon Euro)

Cenk Tosun (Beşiktaş→Everton – 22,5 milyon Euro)

Elvir Baljić (Fenerbahçe→Real Madrid) & Vedat Muriqi (Fenerbahçe→Lazio)

Gedson Fernandes (Beşiktaş→Spartak Moskova – 20,78 milyon Euro)

Rômulo (Göztepe→RB Leipzig – 20 milyon Euro)

OYNADIĞI MAÇLAR VE İSTATİSTİKLER

Toplamda 129 maçta 34 gol ve 18 asist üretti. Athletico Paranaense formasıyla 81 maçta 10 gol, 5 asist; U20 takımında 2 maçta 2 gol kaydetti.

Göztepe formasıyla 2023–2025 arasında 46 maçta 22 gol ve 13 asistle takımına büyük katkı sağladı.

Yapılan yatırım karşılığında kulübüne büyük bir gelir kazandırarak kariyerinin en yüksek piyasa değerine ulaştı.