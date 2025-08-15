15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu

15 Temmuz hain darbe girişiminde gösterdiği kahramanlıkla hafızalara kazınan Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir, Milli Savunma Üniversitesi’nden (MSÜ) mezun olarak teğmenliğe adım attı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu
Yayınlanma:

Milli Savunma Üniversitesi Maltepe (İzmir) Yerleşkesi’nde bulunan 15 Temmuz Şehitleri Spor Sahası'nda gerçekleştirilen 39'uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (SUTASAK) Mezuniyet Töreni’nde, Elif Nur Halisdemir’e teğmenlik diploması Rektör Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından takdim edildi.

MSÜ'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Üniversitenin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Milli Savunma Üniversitesi Maltepe (İzmir) Yerleşkemizdeki 15 Temmuz Şehitleri Spor Sahası'nda gerçekleştirilen 39'uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (SUTASAK) Mezuniyet Töreni'nde, mezun teğmenler arasında yer alan, 15 Temmuz hain darbe girişiminde kahramanca mücadele ederek şehit olan P.Asb.Kd.Bçvş. Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir'e teğmenlik diploması, Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından verildi."

Lavrov Alaska’ya “SSCB” tişörtüyle geldi: Putin-Trump zirvesi öncesi dikkat çeken mesajLavrov Alaska’ya “SSCB” tişörtüyle geldi: Putin-Trump zirvesi öncesi dikkat çeken mesajGündem
Yeni eğitim yılı zamla başlıyor: Ankara’da servis ücretlerine dev artışYeni eğitim yılı zamla başlıyor: Ankara’da servis ücretlerine dev artışYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

milli savunma üniversitesi Ömer Halis Demir
Günün Manşetleri
Vatan Partisi’nden Çerçioğlu hamlesine ilk yorum
7 ayda 1 trilyon lirayı aştı!
Türk mühendislerin tasarladığı askeri vagonlar TSK'ya teslim edildi!
CHP'de neler oluyor?
Tek kullanımlık plastikler tarihe karışıyor
İşte taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi
Bu şehirde sigara içmek tarih oluyor!
Nazım Hikmet’in çizdiği portredeki sır
Antalya Büyükşehir’de rüşvet operasyonu
İstanbul merkezli 5 ilde dev operasyon
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı
Akaryakıtta indirim rüzgarı: 15 Ağustos akaryakıt tablosu Akaryakıtta indirim rüzgarı: 15 Ağustos akaryakıt tablosu
Dikkat! 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısı Dikkat! 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Altın yeniden yükseliyor: İşte 15 Ağustos 2025 güncel fiyatlar Altın yeniden yükseliyor: İşte 15 Ağustos 2025 güncel fiyatlar
Son dakika deprem! 15 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli güncel listesi Son dakika deprem! 15 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli güncel listesi