Yeni eğitim yılı zamla başlıyor: Ankara’da servis ücretlerine dev artış

Ankara ve İstanbul’da faaliyet gösteren okul servisi taşımacılığı firmaları, yeni dönem başlamadan önce artan maliyetleri gerekçe göstererek zam taleplerini gündeme getirmişti. Ankara’da servisçiler yüzde 50, İstanbul’da ise yüzde 35 oranında ücret artışı talep etmişti.

ANKARA’DA YÜZDE 30 ZAM KABUL EDİLDİ

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ankara’da okul servis ücretlerine yüzde 30 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Böylece, Ankara’daki öğrencilerin servis ücretleri 2025-2026 eğitim dönemine yüzde 30 zamlı olarak yansıyacak.