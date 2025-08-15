Yeni eğitim yılı zamla başlıyor: Ankara’da servis ücretlerine dev artış
Ankara’da 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde okul servis ücretlerine zam yapıldı. Okul servisi taşımacılığı yapan firmaların yüzde 50 oranında zam talep ettiği Ankara’da, yeni ücret tarifesi yüzde 30 zamla onaylandı.
Ankara ve İstanbul’da faaliyet gösteren okul servisi taşımacılığı firmaları, yeni dönem başlamadan önce artan maliyetleri gerekçe göstererek zam taleplerini gündeme getirmişti. Ankara’da servisçiler yüzde 50, İstanbul’da ise yüzde 35 oranında ücret artışı talep etmişti.
ANKARA’DA YÜZDE 30 ZAM KABUL EDİLDİ
Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ankara’da okul servis ücretlerine yüzde 30 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Böylece, Ankara’daki öğrencilerin servis ücretleri 2025-2026 eğitim dönemine yüzde 30 zamlı olarak yansıyacak.