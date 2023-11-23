Alperen Şengün Bu Sezon Doludizgin! Houston Rockets, Memphis Grizzlies'i Devirdi

NBA'de üç maçtır kaybeden Houston Rockets, sahasında Memphis Grizzlies'i 111-91 mağlup etti. Milli oyuncumuz Alperen Şengün ise kaldığı yerden devam ediyor.

Alperen Şengün Bu Sezon Doludizgin! Houston Rockets, Memphis Grizzlies'i Devirdi
Alperen Şengün Bu Sezon Doludizgin! Houston Rockets, Memphis Grizzlies'i Devirdi
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NBA'de normal sezona 14 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 11 sayı, 7 ribaunt ve 3 asistle oynadığı maçta Grizzlies'ı yenen Rockets, 3 maçlık yenilgi serisini sonlandırdı. Rockets'ta Jalen Green 34 sayı, 4 asist, Jabari Smith ise 18 sayı, 9 ribauntla galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Grizzlies'ta Desmond Bane ve Jaren Jackson'ın 23'er sayı ve 7'şer ribauntluk performansları takımı galibiyete ulaştırmaya yetmedi.

Celtics Zirveyi Bırakmadı

Doğu Konferansı'nın ilk iki sırasını paylaşan ekiplerin mücadelesinde Boston Celtics, sahasında Milwaukee Bucks'ı 119-116 yendi.

Zirvedeki yerini koruyan Celtics'te Jaylen Brown 26 sayı, 2 ribaunt, 8 asistle oynarken, Jayson Tatum 23 sayı ve 11 ribaunt ile "double-double" yaptı.

Bucks'ta Brook Lopez'in 28 sayı, 7 ribaunt, Damian Lillard'ın ise 27 sayı, 5 asistlik katkıları yenilgiyi önleyemedi.

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# alperen şengün # nba
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