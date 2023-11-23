Fenerbahçe Beko, İtalya Deplasmanında! Sarı-Lacivertliler Virtus Segafredo'ya Konuk Olacak
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleaague'in 10. haftasında deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla karşılaşacak.
EuroLeague'de son haftalardaki kötü sonuçlara dur demek isteyen Fenerbahçe, Virtus Bologna'ya konuk olacak.
Fenerbahçe Beko, İtalya Deplasmanında!
Virtus Segafredo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.
Ligde üst üste son 3 mücadelesinden mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor.
Ev sahibi ekip ise 6 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor.