Fenerbahçe Beko, İtalya Deplasmanında! Sarı-Lacivertliler Virtus Segafredo'ya Konuk Olacak

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleaague'in 10. haftasında deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko, İtalya Deplasmanında! Sarı-Lacivertliler Virtus Segafredo'ya Konuk Olacak
Fenerbahçe Beko, İtalya Deplasmanında! Sarı-Lacivertliler Virtus Segafredo'ya Konuk Olacak
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EuroLeague'de son haftalardaki kötü sonuçlara dur demek isteyen Fenerbahçe, Virtus Bologna'ya konuk olacak.

Fenerbahçe Beko, İtalya Deplasmanında!

Virtus Segafredo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.

Ligde üst üste son 3 mücadelesinden mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor.

Ev sahibi ekip ise 6 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor.

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