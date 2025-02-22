Alperen Şengün, Houston Rockets'a zaferi getirdi!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) mücadelesinde Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 24 sayı ve 13 ribauntla sergilediği etkileyici performansıyla Minnesota Timberwolves'u 121-115'lik skorla mağlup etti. Rockets, Batı Konferansı'nda 4. sırada yer aldığı bu önemli karşılaşmadan galip ayrıldı.

Houston Rockets'ta Alperen Şengün'ün yanında Jalen Green de 35 sayılık bir performansla takıma katkı sağladı. Rockets, Timberwolves'u 6 sayılık farkla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Anthony Edwards'ın 37 sayısı, Timberwolves için yeterli olmadı ve Rockets bu kritik maçı kazandı.

NBA'de oynanan diğer maçlarda da heyecan doruktaydı. Cleveland Cavaliers, New York Knicks'i 142-105 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı. Donovan Mitchell 27 sayı ile galibiyette önemli rol oynarken, Evan Mobley de 21 sayıyla katkı sağladı. Knicks’te Jalen Brunson ve Karl-Anthony Towns’ın 26 ve 23 sayıları, galibiyet için yeterli olmadı.

İşte NBA'deki diğer maç sonuçları:

Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 142-105

Orlando Magic-Memphis Grizzlies: 104-105

Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 101-104

Toronto Raptors-Miami Heat: 111-120 (Uzatmada)

Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 111-103

San Antonio Spurs-Detroit Pistons: 110-125

Houston Rockets-Minnesota Timberwolves: 121-115

Utah Jazz-Oklahoma City Thunder: 107-130

Sacramento Kings-Golden State Warriors: 108-132