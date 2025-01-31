NBA All-Star seçilen en genç Türk basketbolcu Alperen Şengün'ün dikkat çeken yaşam öyküsü

Giresun'da 25 Temmuz 2002 doğan Alperen, çocukluk yıllarında basketbola olan ilgisiyle çevresinin dikkatini çekmişti. Alperen dünyaya geldiğinde, Türk basketbolunun efsane isimlerinden Hidayet Türkoğlu ve Mehmet Okur’un 2001 Avrupa Şampiyonası’nda kazandığı "12 Dev Adam" unvanı yeni geçmişti.

Çocukluğunda izlediği efsanevi oyuncular arasında yer alan Mehmet Okur’u örnek alarak büyüyen Alperen, 2007 yılında Mehmet Okur'un NBA All-Star seçildiği dönemde sadece 5 yaşındaydı.

BASKETBOL VE HIZLI YÜKSELİŞ

Alperen’in basketbol serüveni, ilkokul yıllarına kadar uzanıyor. Giresun Üniversitesi Spor Kulübü altyapısında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti ve Balıkesir'in köklü kulübü Banvit'in ilgisini kazandı. 12 yaşında Giresun'dan ayrılarak Balıkesir’e giden Alperen, burada Banvit altyapısında genç oyuncu sözleşmesi imzaladı. Henüz 16 yaşında profesyonel basketbolculuk hayatına adım atan Alperen, Bandırma Kırmızı takımıyla Türkiye Basketbol Ligi'nde sahne almaya başladı.

İlk profesyonel maçını 13 Ekim 2018'de oynayan Alperen, genç yaşına rağmen sezonu 10,8 sayı, 6,8 ribaunt ve 1,2 asist gibi etkileyici istatistiklerle tamamladı.

ULUSLARARASI BAŞARILAR

Türk basketbolunun genç yeteneklerine yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Hidayet Türkoğlu’nun başkanlığı döneminde önemli projelere imza atmıştı. Alperen Şengün de bu projelerin önemli meyvelerinden biri oldu. Basketbol Gençler Ligi'nde gösterdiği performansla 2019 yılında adını duyuran Alperen, 26 sayı, 21 ribaunt, 4 top çalma ve 2 blok ile MVP ödülünü kazandı.

Beşiktaş’la 2020-2021 sezonunda 3 yıllık sözleşme imzalayan Alperen, burada da gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Double-double'lar yaparak dikkatleri üzerine çekerken, Boyalı alandaki etkili oyunuyla NBA'in radarına girmeyi başardı.

NBA YOLCULUĞU

2021 NBA Seçmeleri'nde Oklahoma City Thunder tarafından 16. sıradan seçilen Alperen, ardından Houston Rockets’a takas edildi. 2021 NBA Yaz Ligi'nde gösterdiği 15 sayı, 15 ribaunt, 4 blok performansı ile çaylak sezonuna hazır olduğunu kanıtladı. 20 Ekim 2021'de NBA'deki ilk maçını oynayan Alperen, Minnesota Timberwolves karşısında 11 sayı, 6 ribaunt, 2 asist gibi etkileyici bir performans sergiledi.

2022 sezonunda gösterdiği başarılı performansla NBA All-Star Çaylaklar Maçı'na seçilen Alperen, 2022 NBA sezonunu 9,6 sayı, 5,5 ribaunt ile tamamladı. 2022-2023 sezonunda ise 14,8 sayı ve 9 ribaunt ile Rockets'ın ana oyuncusu haline geldi.

2025 NBA All-Star organizasyonuna seçilen Alperen Şengün, NBA tarihindeki en genç Türk All-Star'ı olma başarısını kazandı. 23 yaşında bu başarıya ulaşarak, Mehmet Okur'un 2007’deki All-Star seçimi sonrası gelen 18 yıllık arayı sonlandırdı. Okur, 2007’de 28 yaşında All-Star seçilmişti. Alperen, Rockets'taki oyunuyla ve 21,1 sayı, 9,3 ribaunt, 5 asist gibi etkileyici istatistiklerle, Türk basketbolunun yeni bir yıldızını dünyaya tanıttı.

Alperen Şengün, Türk basketbolu için önemli bir kilometre taşı olmanın ötesinde, genç yaşına rağmen NBA'de çok büyük başarılara imza atmış bir oyuncu olarak tarihe geçmeye devam ediyor. NBA All-Star’a seçilen ikinci Türk basketbolcu olan Alperen, hem yeteneğiyle hem de basketbol vizyonuyla gelecekteki yıllarda adından sıkça söz ettirecek.